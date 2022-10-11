新鴻基有限公司推無限有薪年假助平衡生活　主管：信員工不會濫用

任放有薪年假不是夢，財務及金融業務的新鴻基有限公司（上市代號0086）推出無限有薪年假政策，以彈性放假的方式，幫助員工達到「work life balance」(工作與生活平衡)，所有員工只要過了試用期便可受惠。申請方式就如年假一樣，將手頭上的工作做好，並完成放假期間工作的交接便可以。過去試行期間，有員工達到財務業績目標後，申放兩至三個月假期。



企業人才及文化主管車祉穎表示，公司對員工有信任，在有需要時便可以隨時請假辦理家庭及私人事務，亦相信員工不會濫用公司的措施，而實行實行以來亦反映員工比較盡責，並無濫用的情況出現。



新鴻基有限公司車企業人才及文化主管祉穎表示，公司於2018年已開始試行無限有薪年假，反應熱烈，而申請有薪假更無需任何附帶條件。（馬煒傑攝）

新員工過試用期即可享用 稱無任何附帶條件

新鴻基企業人才及文化主管車祉穎表示，公司於2018年已開始試行該政策並且反應熱烈，政策底下所有員工只要過了試用期便可受惠，而申請有薪假更無需任何附帶條件。車祉穎解釋指就如以往申請年期一樣，「做好手頭上嘅嘢，做好handover（交接），同埋同上司、組員溝通，夾番啲假會唔會撞，亦都理解返個部門係咪peak season（旺季）定係non-peak（淡季）而去放假，其實同普通放假係一樣。」

她指過往更曾有極端例子，有員工完成手頭上工作，達到財務業績目標後，申請了兩至三個月的有薪假期，「佢到一個月份已經到咗年尾目標，就可以take a break（小休）去放鬆一下。」

不查問請假原因 鼓勵年初與上司商討放假安排

車祉穎又表示，推行無限有薪年假政策的目的是希望員工可以更彈性工作，以達到「work life balance」，公司對員工有信任，在有需要時便可以隨時請假辦理家庭及私人事務，亦相信員工不會濫用公司的措施，所以公司沒有特別的制度去監察員工有沒有胡亂請假，亦不會查問員工請假的原因，「唔會因為係無限有薪年假而問多啲點解你放假。」

她指實行以來，反映員工比較盡責，並無濫用無限有薪年假的情況出現，「都會鼓勵佢哋年頭同主管商討今年幾時放假，有冇咩日子係peak season大家唔好放，個溝通都做得好好。」

除了無限有薪年假外，新鴻基有限公司亦有其他措施，以更方便員工在工作同時，亦可有自己的生活。車祉穎表示，員工有彈性工作時間，例如當外傭放假無人接小朋友放學，或學校有親子活動，即可在有需要時間離開公司，先到學校接小朋友放學，再視乎情況回公司工作或在家跟進未完成的工作。

她指培養員工歸屬感十分重要，公司要聆聽員工需要，互相適應，給予更好工作環境，公司亦有不同活動，以加強員工之間互動及聯繫，提升對公司的歸屬感。她提到疫情期間，公司會向員工派發口罩、快測包等，甚至會送食物到他們家中，以突顯對他們的關心及增強聯繫。

企業傳訊副總裁楊媚補充指，公司的彈性工作政策是基於公司與同事之間的互信，「當公司信同事時，同事亦會因公司信同事而唔會濫用個信任。」而至目前為止亦無同事因請假而又影響到工作表現。

車祉穎認為，不論無限有薪年假政策或彈性工作時間，推行上之所以會成功都全賴員工負責任。她指公司的員工甚至會沉溺於工作當中，以至要提醒他們補放法定假期。她又提到公司的員工對公司都有很高的歸屬感，舉例指疫情期間雖然容許在家工作，但不少人都寧願回到公司，因他們認為在公司工作有更齊全的設備，在一個更好的環境下工作效率亦更高，加上公司員工之間的關係都很好，所以會較傾各在公司與其他同事一起工作。