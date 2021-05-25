新冠疫苗｜多間機構向打針員工提供有薪假　有主題公園派1.5日糧

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-25 19:31

本港新冠疫苗接種計劃開展3個月，惟疫苗接種率並不算高。特首林鄭月娥指，正考慮仍公務員接種疫苗後可享假期，又指希望私人僱主向員工提供經濟誘因。 《香港01》向多家大型機構查詢，當中香港賽馬會及機管局均指，會向完成接種兩劑疫苗的員工提供最多3天的有薪假期；而海洋公園兼職員工完成兩劑接種後，亦可一次過獲發相當於1.5天「疫苗假期」的薪金。 醫管局則稱，會向員工提供小食或飲品，以鼓勵他們接種疫苗，並會派發紀念襟章。

香港賽馬會推出屬自願性質的員工疫苗接種支援計劃，完成接種兩劑疫苗員工可享最多三天有薪假。（資料圖片）

香港賽馬會指，早前推出屬自願性質的「員工疫苗接種支援計劃」，當中已完成接種兩劑疫苗的全職、臨時和月薪兼職員工 ，可申請最多3天有薪特別假期；而時薪兼職員工在完成接種兩劑疫苗後，亦可獲特別薪金津貼。此外，已接種疫苗的員工可獲額外醫療和人壽保險保障。

海洋公園兼職員工完成接種疫苗後可獲1.5日薪金。（資料圖片／盧翊銘攝）

海洋公園全職員工可享1.5日假

海洋公園指，為鼓勵及方便員工接種疫苗，所有全職合約員工可於接種第一及第二劑疫苗48小時內，分別享有半天及1天有薪假期，即共可享1.5天假期；而兼職員工在完成接種兩劑疫苗後，將一次過獲發相當於1.5天疫苗假期的薪金。早前已接種疫苗的員工亦可獲補回有關假期。至於香港迪士尼則回覆指，未有向員工提供接種誘因。

中銀准員工打針後不用上班

中國銀行(香港)指，為方便員工接種疫苗，員工可按需要在工作時間內前往接種疫苗，當天不用上班。而員工於接種疫苗後，如有需要可留家休息，有關安排不會扣除薪金或任何假期。

機管局員工接種疫苗可享3日假

於公營機構方面，機管局指，員工於注射第一針疫苗當日享有1日假期，並於注射第二針疫苗當日及其後1日享有共2日假期，即前後合共有3日假期。機管局指，措施為提供足夠休息時間予接種疫苗的員工，已由4月20日起推行至另行通知。

醫管局提供小食鼓勵打針

醫管局指，在維持24小時醫院服務的大前提下，為方便前線員工接種疫苗，部門主管可按員工已預約疫苗的時段，按實際連作需要讓員工暫離工作崗位接種疫苗，個別醫院設有注射站。若員工在接種疫苗後有不適，可按現有機制申請病假。

醫管局指，為鼓勵員工接種疫苗，各醫院聯網安排不同宣傳活動，例如提供小食或飲品。一如每年的流感疫苗接種計劃，亦會設計特別版紀念襟章送給員工。