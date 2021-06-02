清水灣鄉村俱樂部為鼓勵員工打針　設25萬元現金抽獎、半日有薪假

撰文：歐陽德浩
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近日港府正積極推動「全城打疫苗」，清水灣鄉村俱樂部今日（2日）公布，為鼓勵員工接種新冠疫苗，提供合共25萬元現金抽獎，每月抽出5位幸運員工，每人可獲1萬元現金獎，活動為期5個月。此外，員工每接種一劑疫苗，即可獲半天的有薪疫苗假期。
俱樂部亦重申，尊重員工的個人選擇，強調接種疫苗屬自願性質，員工可按其身體狀況及需要接種疫苗。
每月抽出5位現金獎幸運兒 為期5個月
清水灣鄉村俱樂部公布，為鼓勵員工接種新冠疫苗，每月將抽出5位獲現金獎幸運員工，每人可獲1萬元現金，活動為期5個月，即合共向員工發放25萬元作接種疫苗的獎勵金。
清水灣鄉村俱樂部指，所有受薪員工，凡於抽獎日前完成接種第一劑，均獲資格抽獎。每月的5位幸運兒，需於抽獎後30日內，提交完成接種兩劑的疫苗紀錄，才可獲得1萬元獎勵。俱樂部亦指，員工每接種一劑疫苗，即可享有半天的有薪疫苗假期。
▼部分機構疫苗假期安排▼
強調接種疫苗屬自願性質
清水灣鄉村俱樂部表示，員工的健康和安全一向為首要考慮，但重申尊重員工的個人選擇，強調接種疫苗屬自願性質，員工可按其身體狀況及需要接種疫苗，亦建議員工在接種前徵詢醫護人員的專業意見。
▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼
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