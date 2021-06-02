清水灣鄉村俱樂部為鼓勵員工打針　設25萬元現金抽獎、半日有薪假

近日港府正積極推動「全城打疫苗」，清水灣鄉村俱樂部今日（2日）公布，為鼓勵員工接種新冠疫苗，提供合共25萬元現金抽獎，每月抽出5位幸運員工，每人可獲1萬元現金獎，活動為期5個月。此外，員工每接種一劑疫苗，即可獲半天的有薪疫苗假期。

俱樂部亦重申，尊重員工的個人選擇，強調接種疫苗屬自願性質，員工可按其身體狀況及需要接種疫苗。