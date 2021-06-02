清水灣鄉村俱樂部為鼓勵員工打針　設25萬元現金抽獎、半日有薪假

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

近日港府正積極推動「全城打疫苗」，清水灣鄉村俱樂部今日（2日）公布，為鼓勵員工接種新冠疫苗，提供合共25萬元現金抽獎，每月抽出5位幸運員工，每人可獲1萬元現金獎，活動為期5個月。此外，員工每接種一劑疫苗，即可獲半天的有薪疫苗假期。

俱樂部亦重申，尊重員工的個人選擇，強調接種疫苗屬自願性質，員工可按其身體狀況及需要接種疫苗。

每月抽出5位現金獎幸運兒　為期5個月

清水灣鄉村俱樂部公布，為鼓勵員工接種新冠疫苗，每月將抽出5位獲現金獎幸運員工，每人可獲1萬元現金，活動為期5個月，即合共向員工發放25萬元作接種疫苗的獎勵金。

清水灣鄉村俱樂部指，所有受薪員工，凡於抽獎日前完成接種第一劑，均獲資格抽獎。每月的5位幸運兒，需於抽獎後30日內，提交完成接種兩劑的疫苗紀錄，才可獲得1萬元獎勵。俱樂部亦指，員工每接種一劑疫苗，即可享有半天的有薪疫苗假期。

▼部分機構疫苗假期安排▼

強調接種疫苗屬自願性質

清水灣鄉村俱樂部表示，員工的健康和安全一向為首要考慮，但重申尊重員工的個人選擇，強調接種疫苗屬自願性質，員工可按其身體狀況及需要接種疫苗，亦建議員工在接種前徵詢醫護人員的專業意見。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+5
+5
+5
太古地產助谷針　接種疫苗市民可參加抽獎　贏一萬元商場現金劵
何栢良建議若七成公務員打針免減人工　放寬限聚只限已接種疫苗者
國泰呼籲機組人員接種疫苗　日後或將已打針列為聘用條件
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。