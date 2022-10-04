梁子超形容4人限聚令已名存實亡　安心出行難發揮追蹤效果

政府將在周四（6日）起放寬部分社交距離措施，包括食肆由限8人一枱增至12人等。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（4日）在電台節目指，相信放寬對疫情無太大風險。而本港經歷多次大爆發，社區已建立群體免疫，過去7日單日個案平均下降27%，認爲現在是盡快放寬社交距離措施的「黃金機會」。

梁子超認為，本港鬧市較難執行4人限聚令，形容相關措施已「名存實亡」，建議應取消4人限聚令。他又指，除了表列處所外，現時到處都要掃瞄安心出行，惟會掃瞄的人士甚少，過去亦無人追蹤，現時較難做到追蹤效果。



呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

梁子超質疑，4人限聚令是否能切實執行，因本港的鬧市、食肆、商場在假期人流甚多，「你周末去一去銅鑼灣鬧市，就知根本上執行唔到，究竟點解要繼續實施，呢樣我就唔係太明。」

他認為，本港鬧市較難執行4人限聚，商業區人頭湧湧，而政府亦放寬宴會人數至240人，形容4人限聚令已「名存實亡」。

你除非唔想復常…4人限聚其實根本可以用四個字形容 —— 名存實亡，咁點解唔取消佢呢？ 梁子超

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仍有需要室內佩載口罩

至於口罩令，梁子超指室內佩載口罩仍有需要，因社區仍有較多傳染源，且不能一下子放寬所有防疫措施，加上冬季來臨時，除了新冠肺炎外，更會有不少呼吸道傳播病，包括流感等，故認為可「睇耐少少」，「口罩唔係唔去睇，但可以遲一步。」

他又指，室外佩載口罩則可重新檢視，若稍後傳染源進一步減低，室外口罩令便能考慮放寬。

室內（佩載口罩）可能要睇耐少少，睇埋今次冬季。 梁子超

建議推行0+0

梁子超又認為，政府可盡快推行「0+0」入境政策。他解釋，現時在「0+3」下，旅客到港後已能乘搭的士等，基本上已進入了社區。而參加大型宴會等，現已有快測陰性結果要求。他認為，相對每日的幾千宗本地個案，料輸入個案對社區的風險較微，故可盡早推出「0+0」。

不過，他稱在短期內，機場的核酸檢測仍要繼續，但建議取消抵港後連續多日進行核酸檢測的要求，否則難以吸引外地旅客。

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質疑安心出行難發揮追蹤效果

此外，社會近日就安心出行引起討論。梁子超認為，現時政府將安心出行及疫苗通行證綑綁，特別是餐飲業等的表列處所，相信除非改變疫苗通行證的政策，才有機會全部取消，但估計政府現階段未必希望。

梁稱除了表列處所外，現時到處都要掃瞄安心出行，例如超級市場、商場等，惟會掃瞄的人士甚少，過去亦無人追蹤。他質疑，當市民進入大型的建築物後，即使掃瞄安心出行後，亦可能與患者身處建築內不同的位置，無從得知是否曾與患者接觸。