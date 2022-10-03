強制檢測｜68大廈上榜逾半屬私樓 半島豪庭、擎天半島等上榜
本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（3日）公布最新名單，共有68幢大廈上榜，其中63幢大廈出現較多確診個案，5幢大廈污水檢測呈陽性。
在68幢大廈中，元朗區共錄得7幢大廈榜上有名，成為十八區之冠，包括溱柏6座、栢慧豪園8座及9座等。強檢名單中約半數屬私樓，更不乏豪宅及藍籌屋苑，例如維景灣畔11座、迎海．星灣御22座、景新臺3座、半島豪庭5座、擎天半島3座、貝沙灣南灣2座等。
▼10月3日 強制檢測大廈名單▼
元朗溱柏、天水圍栢慧豪園等上榜
最新強檢名單顯示，共有68幢大廈上榜，十八區重災區之首涉及元朗區，共錄得7幢大廈榜上有名，包括溱柏6座、怡豐花園B座、新時代廣場8座、天水圍栢慧豪園8座及9座、天恩邨恩樂樓等。
將軍澳、沙田區及葵青區各6幢要強檢
將軍澳、沙田區及葵青區緊隨其後，各有6幢住宅錄得有確診者居住。將軍澳涉維景灣畔11座、新寶城6座等；沙田區涉馬鞍山迎海．星灣御 22 座、欣廷軒 2 座及希爾頓中心D座等；葵青區則包括青衣盈翠半島 9 座、藍澄灣 2 座及葵涌葵盛東邨盛興樓等。
▼部份10月3日強制檢測大廈▼
貝沙灣南灣、愛蝶灣及太古城有住戶確診
最新的強檢名單中有逾40幢大廈屬於私樓，佔總體約一半，其中港島區13幢上榜大廈中，私人屋苑佔10幢，涉觀龍樓 1 座、貝沙灣南灣 2 座、灣仔道 1 號壹環、愛蝶灣 4 座、太古城泰山閣、嘉亨灣 6 座、富豪閣 4 座、新翠花園 5 座、成都道38號利港中心及香港仔中心海天閣。
另有五幢大廈涉污水樣本陽性上榜，元朗區佔三幢，涉及栢慧豪園 8 座及9 座、天恩邨恩樂樓，還包括筲箕灣東熹苑逸熹閣及牛池灣彩雲一邨飛鳳樓。
▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至10月4日）▼
政府明日（4日）將於田灣嘉隆苑、薄扶林貝沙灣、葵涌葵盛東邨及青衣長宏邨重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨及荃灣梨木樹邨的流動採樣站會延長服務日期至5日（星期三）。
須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。
10月3日有確診者居住的強檢大廈：
將軍澳翠林邨彩林樓
將軍澳維景灣畔 11 座
將軍澳將軍澳中心 12 座
將軍澳尚德邨尚信樓
將軍澳新寶城 6 座
將軍澳和明苑和煦閣
馬鞍山錦泰苑錦晶閣
馬鞍山迎海．星灣御 22 座
馬鞍山富寶花園 10 座
沙田欣廷軒 2 座
沙田希爾頓中心 D 座
大圍秦石邨石晶樓
大埔明雅苑明欣閣
屯門嘉悅半島 2 座
屯門美樂花園 10 座
屯門龍門居 12 座
屯門景新臺 3 座
屯門龍門居 8 座
元朗溱柏 6 座
元朗怡豐花園 B 座
元朗新時代廣場 8 座
天水圍天富苑賢富閣
青衣長宏邨宏勇樓
青衣盈翠半島 9 座
青衣青泰苑恆泰閣
青衣藍澄灣 2 座
荃灣梨木樹邨樂樹樓
葵涌葵盛東邨盛興樓
深水埗南昌街 188 號華麗廣場
深水埗長沙灣道 269-273 號瑞祥大廈
長沙灣麗翠苑麗榕閣
荔枝角盈暉臺 3 座
大角咀海桃灣 2 座
大角咀浪澄灣 9 座
大角咀角祥街80號中堅樓
旺角廣華街 3 號百利達廣場
何文田御龍居 1 座
紅磡半島豪庭 5 座
尖沙咀擎天半島 3 座
九龍城德朗邨德琦樓
九龍城煥然壹居 H1 座
樂富橫頭磡邨宏亮樓
鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
牛池灣威豪花園 2 座
牛池灣瓊山苑瓊瑤閣
牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座
秀茂坪曉麗苑曉天閣
油塘高俊苑俊滿閣
藍田平田邨平真樓
藍田康華苑宏康閣
堅尼地城觀龍樓 1 座
薄扶林貝沙山道68號貝沙灣南灣 2 座
灣仔灣仔道 1 號壹環
筲箕灣愛蝶灣 4 座
鰂魚涌太古城泰山閣
鰂魚涌南豐新邨 2 座
西灣河嘉亨灣 6 座
北角富豪閣 4 座
柴灣新翠花園 5 座
香港仔成都道38號利港中心
香港仔香港仔中心海天閣
香港仔嘉隆苑嘉平閣
鴨脷洲漁安苑碧安閣
10月3日污水檢測陽性大廈：
天水圍栢慧豪園 8 座
天水圍栢慧豪園 9 座
天水圍天恩邨恩樂樓
筲箕灣東熹苑逸熹閣
牛池灣彩雲一邨飛鳳樓