強制檢測｜68大廈上榜逾半屬私樓　半島豪庭、擎天半島等上榜

本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（3日）公布最新名單，共有68幢大廈上榜，其中63幢大廈出現較多確診個案，5幢大廈污水檢測呈陽性。



在68幢大廈中，元朗區共錄得7幢大廈榜上有名，成為十八區之冠，包括溱柏6座、栢慧豪園8座及9座等。強檢名單中約半數屬私樓，更不乏豪宅及藍籌屋苑，例如維景灣畔11座、迎海．星灣御22座、景新臺3座、半島豪庭5座、擎天半島3座、貝沙灣南灣2座等。



▼10月3日 強制檢測大廈名單▼



+ 3

元朗溱柏、天水圍栢慧豪園等上榜

最新強檢名單顯示，共有68幢大廈上榜，十八區重災區之首涉及元朗區，共錄得7幢大廈榜上有名，包括溱柏6座、怡豐花園B座、新時代廣場8座、天水圍栢慧豪園8座及9座、天恩邨恩樂樓等。

將軍澳、沙田區及葵青區各6幢要強檢

將軍澳、沙田區及葵青區緊隨其後，各有6幢住宅錄得有確診者居住。將軍澳涉維景灣畔11座、新寶城6座等；沙田區涉馬鞍山迎海．星灣御 22 座、欣廷軒 2 座及希爾頓中心D座等；葵青區則包括青衣盈翠半島 9 座、藍澄灣 2 座及葵涌葵盛東邨盛興樓等。

▼部份10月3日強制檢測大廈▼



+ 4

貝沙灣南灣、愛蝶灣及太古城有住戶確診

最新的強檢名單中有逾40幢大廈屬於私樓，佔總體約一半，其中港島區13幢上榜大廈中，私人屋苑佔10幢，涉觀龍樓 1 座、貝沙灣南灣 2 座、灣仔道 1 號壹環、愛蝶灣 4 座、太古城泰山閣、嘉亨灣 6 座、富豪閣 4 座、新翠花園 5 座、成都道38號利港中心及香港仔中心海天閣。

另有五幢大廈涉污水樣本陽性上榜，元朗區佔三幢，涉及栢慧豪園 8 座及9 座、天恩邨恩樂樓，還包括筲箕灣東熹苑逸熹閣及牛池灣彩雲一邨飛鳳樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至10月4日）▼



+ 9

政府明日（4日）將於田灣嘉隆苑、薄扶林貝沙灣、葵涌葵盛東邨及青衣長宏邨重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨及荃灣梨木樹邨的流動採樣站會延長服務日期至5日（星期三）。

須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

10月3日有確診者居住的強檢大廈：

將軍澳翠林邨彩林樓

將軍澳維景灣畔 11 座

將軍澳將軍澳中心 12 座

將軍澳尚德邨尚信樓

將軍澳新寶城 6 座

將軍澳和明苑和煦閣

馬鞍山錦泰苑錦晶閣

馬鞍山迎海．星灣御 22 座

馬鞍山富寶花園 10 座

沙田欣廷軒 2 座

沙田希爾頓中心 D 座

大圍秦石邨石晶樓

大埔明雅苑明欣閣

屯門嘉悅半島 2 座

屯門美樂花園 10 座

屯門龍門居 12 座

屯門景新臺 3 座

屯門龍門居 8 座

元朗溱柏 6 座

元朗怡豐花園 B 座

元朗新時代廣場 8 座

天水圍天富苑賢富閣

青衣長宏邨宏勇樓

青衣盈翠半島 9 座

青衣青泰苑恆泰閣

青衣藍澄灣 2 座

荃灣梨木樹邨樂樹樓

葵涌葵盛東邨盛興樓

深水埗南昌街 188 號華麗廣場

深水埗長沙灣道 269-273 號瑞祥大廈

長沙灣麗翠苑麗榕閣

荔枝角盈暉臺 3 座

大角咀海桃灣 2 座

大角咀浪澄灣 9 座

大角咀角祥街80號中堅樓

旺角廣華街 3 號百利達廣場

何文田御龍居 1 座

紅磡半島豪庭 5 座

尖沙咀擎天半島 3 座

九龍城德朗邨德琦樓

九龍城煥然壹居 H1 座

樂富橫頭磡邨宏亮樓

鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

牛池灣威豪花園 2 座

牛池灣瓊山苑瓊瑤閣

牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座

秀茂坪曉麗苑曉天閣

油塘高俊苑俊滿閣

藍田平田邨平真樓

藍田康華苑宏康閣

堅尼地城觀龍樓 1 座

薄扶林貝沙山道68號貝沙灣南灣 2 座

灣仔灣仔道 1 號壹環

筲箕灣愛蝶灣 4 座

鰂魚涌太古城泰山閣

鰂魚涌南豐新邨 2 座

西灣河嘉亨灣 6 座

北角富豪閣 4 座

柴灣新翠花園 5 座

香港仔成都道38號利港中心

香港仔香港仔中心海天閣

香港仔嘉隆苑嘉平閣

鴨脷洲漁安苑碧安閣

10月3日污水檢測陽性大廈：

天水圍栢慧豪園 8 座

天水圍栢慧豪園 9 座

天水圍天恩邨恩樂樓

筲箕灣東熹苑逸熹閣

牛池灣彩雲一邨飛鳳樓