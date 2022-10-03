20歲男子確診後獲紅碼　違例擅離家圖闖食肆　判罰2000元

本港疫情持續，一名確診的20歲男子於其「疫苗通行證」顯示為「紅碼」期間，擅自離開住所及意圖進入食肆，涉違反《預防及控制疾病規例》（第599A章），今日（3日）於西九龍裁判法院被判處罰款2,000元。

港府重申，違反《規例》會構成刑事罪行，最高可被罰款10,000元及監禁六個月，呼籲市民必須嚴格遵守防疫規定，減低病毒在社區傳播的風險。



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該名男子於九月一日新冠檢測結果呈陽性。在其「疫苗通行證」顯示為「紅碼」期間，他於九月三日離開住所，並於「疫苗通行證」下的餐飲處所掃描其「疫苗通行證」。他被控違反《規例》第32（1）及32（3）條，今日於西九龍裁判法院被判處罰款2,000元。

《規例》訂明任何自知屬指明傳染病感染的人，不得藉着身處任何公共運輸工具、街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或藉着在該處的行徑，而使其他人蒙受感染的危險。違反《規例》會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁六個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出在確診新型冠狀病毒病期間擅自離開指定隔離地點，使公眾蒙受感染的危險屬刑事罪行。政府對違反相關規例的人絕不容忍，並再次提醒公眾應遵守相關規例。

此外，在持有「紅碼」期間進入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的餐飲處所或其他指明處所，即屬犯罪，最高可被罰款10,000元。衞生署會與其他相關部門合作，嚴肅跟進違規個案，並根據調查結果和證據考慮作出檢控。

發言人重申，市民的合作和支持對抗疫工作至關重要。為應對疫情，市民必須嚴格遵守相關規定，減低病毒在社區傳播的風險。

港府於今年8月宣布，加入「紅碼」及「黃碼」功能，識別有較高傳染風險人士，其中確診者屬於「紅碼」人士，所持有的「疫苗通行證」會轉為紅色，從海外地區或台灣抵港者則會被區分為「黃碼」，其「疫苗通行證」則會轉為黃色。港府規定，「紅碼」及「黃碼」人士不得進入食肆等指定處所。多名確診者隨後被發現違例外出，其中首宗確診人士持紅碼期間外出違反疫苗通行證案件於上月16日判刑，被告被判罰款8000元。

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