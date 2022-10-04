諾貝爾獎｜物理學得主阿斯佩為城大高研院院士　郭位：與有榮焉

2022年諾貝爾物理學獎的得主出爐，分別由法國物理學家阿斯佩（Alain Aspect），美國物理學家克勞澤（John Clauser）及奧地利物理學家塞林格（Anton Zeilinger）獲得，以表揚三人在量子物理學上的成就。



香港城市大學今晚（4日）指出，物理學獎得主之一的阿斯佩是城大高等研究院資深院士，早於2018年已獲城大頒授榮譽博士學位。城大校長郭位表示，阿斯佩是城大的一份子：「對於他今次獲獎，城大仝人與有榮焉。」據了解，郭位與阿斯佩稔熟，當年他親自邀請阿斯佩加入城大高研院。



郭位今年3月在巴黎訪問阿斯佩

城大表示，香港高等研究院於2015年11月由郭位牽頭成立，匯聚世界頂尖學者，包括多名諾貝爾獎得主及知名教授、世界各地的學院院士，而阿斯佩正是其中一位資深院士。城大又指，研究院今年舉辦全球學術界盛事「HK Tech Forum」論壇，匯聚全球頂尖學者，包括多位諾貝爾獎及圖靈獎得主，就六大議題發表專題演講。

另外，郭位今年3月率領城大製作隊赴法國，製作新一輯「大問於市：與全球頂尖校長對話」系列節目，訪問巴黎綜合理工學院時亦與阿斯佩對話，交流彼此對全球高等教育發展的看法。

郭位說：「阿斯佩教授是城大的一分子，對於他今次獲獎，城大仝人與有榮焉。」他強調城大會繼續在政教（政治與教育）分離、教研合一的理念下專注本業，貢獻社會。