諾貝爾獎｜盧煜明奪諾獎「風向標」　哪些華人科學家也被看好？

2022年諾貝爾奬10月3日至10日間陸續公布得獎者名單。諾貝爾生理學或醫學獎的得主3日出爐，諾貝爾文學獎6日公布結果，諾貝爾和平獎則在7日公布。



《第一財經》整理今年備獲外界看好有望得獎的華人科學家。其中被譽為「最接近諾貝獎的港人」、中大醫學院副院長盧煜明教授也在榜上。他日前獲頒拉斯克獎，也是醫學界僅次於諾貝爾獎的一項大獎，被視為是諾貝爾獎的「風向標」。此外還有2022年度引文桂冠獎獲得者、神經科學家李文渝；製造了柔性「電子皮膚」半導體聚合物的化學工程師鮑哲南。



中大醫學院副院長（研究）盧煜明，花費20年心血研究出無創基因產前診斷測試（T21），令孕婦進行檢測胎兒是否患上唐氏綜合症時，毋須面對流產風險的「入侵式」產前檢查。（資料圖片 / 張浩維攝）

兩個華裔女科學家備受看好

盧煜明花費20年心血研究出無創基因產前診斷測試（T21），一種使用孕婦血漿檢測胎兒DNA的無創檢測的方法，令孕婦進行檢測胎兒是否患上唐氏綜合症時，毋須面對流產風險的「入侵式」產前檢查。

《第一財經》指出，現在每年有數百萬人使用這種檢測方法。盧煜明也基於此一原理創立了公司，用於早期多癌的發現，其中一家被開創性的液體活檢巨頭Grail公司收購。

另一位被看好的華人科學家是賓夕凡尼亞大學神經退行性疾病研究中心主任李文渝。2022年9月，李文渝獲得英國調查公司科睿唯安（Clarivate）「引文桂冠獎（Clarivate Citation Laureate）」的生理學或醫學獎。

李文渝2006年在《科學》雜誌上發表了一篇開創性的論文，首次發現一種被稱為TDP43蛋白聚集在額顳葉痴呆（FTLD）和漸凍症（ALS）中的作用，該文被引用超過4,000次。李文渝因此獲得2020年度科學突破獎。

李文渝獲得英國調查公司科睿唯安（Clarivate）「引文桂冠獎（Clarivate Citation Laureate）」的生理學或醫學獎。(網上圖片)

不過，《第一財經》報道指出，一位從事基礎研究的中國科研人員表示，諾貝爾獎評選一方面是要看是否有理論的突破或者是劃時代技術方面的革新，如果僅僅是論文引用次數多，而缺乏重要的原創，那麼獲獎的可能性也不大。

此外，史丹佛大學的女科學家鮑哲南則有潛力獲得諾貝爾化學獎。她開創有機和聚合物電子材料的新型仿生應用，包括柔性「電子皮膚」。這種技術有望在未來與人的神經系統聯絡在一起，製造出一種和人類皮膚功能類似的人造皮膚。

鮑哲南曾獲「世界傑出女科學家獎」。（網上圖片）

日本網站預測一位台灣科學家可能獲獎

《自由時報》則指出，日本化學領域學術新聞最大網站「Chem-Station」也列出今年熱門諾貝爾化學獎得主，台灣前中研院院長、美國Scripps研究院講座教授翁啟惠被該網站預測為諾貝爾化學獎得獎熱門人選。

報道介紹，翁啟惠是全世界第1位成功以酵素技術大量合成複雜多醣物（多醣及醣胜肽）的科學家，他的發明被醫界用來開發治療心臟病、中風及各種發炎疾病的新藥，也是首位發展多醣分子自動化化學合成的科學家。

台灣前中研院院長翁啟惠2016年因浩鼎案辭職，2018年一審宣判無罪還他清白。（TVBS新聞網）

他發明「程式化一鍋式酵素反應」，為癌症研究、細菌及病毒感染和免疫功能，帶來疫苗研發與治療的新機會，開發醣分子相關的醣蛋白、廣效流感疫苗、廣效COVID-19疫苗、醣晶片。

翁啟惠2014年就獲得被公認是諾貝爾獎前哨戰的沃爾夫獎肯定，是獲得該獎項的台灣第1人，2021年曾獲得威爾許獎肯定，為台灣第1位獲得該獎肯定者，今年他也陸續獲得化學先驅獎、「四面體有機合成創新獎」（Tetrahedron Prize for Creativity in Organic Synthesis），皆是台灣首位獲得此獎項的學者。

12位得過諾貝爾獎的華人

目前獲得諾貝爾獎科學獎項和文學獎項的華人有11位，分別是李政道、楊振寧、丁肇中、李遠哲、朱棣文、崔琦、高行健、錢永健、高錕、莫言、屠呦呦。 諾貝爾獎和平獎在2010年頒給劉曉波。

最近一次獲獎的話人科學家是在2015年，中國科學家屠呦呦因青蒿素對抗瘧疾的研究成果分享了諾貝爾生理學或醫學獎。

屠呦呦憑發現青蒿素而於2015年獲諾貝爾醫學獎。（Nobel Prize@YouTube片段截圖）

第一位諾貝爾獎候選人則是中國檢疫事業創始人伍連德，他在1935年成為諾貝爾生理學或醫學獎候選人，是首位華人候選人。