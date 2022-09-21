城大購置乳牛抵港入住大埔林村農場　明年初生產本地雪糕及牛奶

城市大學由澳洲入口的乳牛昨日（20日）運抵香港。乳牛將會作為獸醫學課程的「活教材」，並會於大埔林村的大學農場，生產新鮮的HK Tech牛奶和雪糕，於校內出售。城大校董會主席黃嘉純及校長郭位昨晚親臨見證，歡迎這批「新任教職員」。



城大校董會主席黃嘉純及校長郭位昨晚親臨位於大埔林村的大學農場，見證城大乳牛進場。(城大新聞稿圖片)

港產牛奶和雪糕在城大出售

城大校董會主席黃嘉純及校長郭位昨晚親臨位於大埔林村的大學農場，見證這批乳牛抵達及進入農場的整個過程，大學農場亦隨即全面投入運作。校方預計明年1月起，可在校內出售新鮮的HK Tech牛奶和雪糕。

早前城大計劃從澳洲購置乳牛，以便獸醫課程學生可以進行畜牧及管理農場的實習。校董會主席黃嘉純歡迎這批「城大新成員」，「整個大學社群期待已久的乳牛終於送抵大學農場，標誌著大學發展的另一里程。」

校方表示，早於2008年郭校長已矢志發展香港的動物醫學教育，他以「不怕路長，只怕志短」回顧城大發展動物醫學及生命科學的歷程，並感謝城大社群在過去十多年來的支持、團結和努力不懈。

城大是本港唯一獲政府資助六年制獸醫學學士課程的大學，在2009年與康奈爾大學結盟，成立香港首家及唯一的動物醫學院——「賽馬會動物醫學及生命科學院」，並由2018年起推出六年制獸醫學學士課程。