窮者愈窮︱香港最窮一族月薪跌穿$3000　富者疫情下月入反升$7600

樂施會今日（5日）發表《香港貧窮狀況報告：疫下本港貧窮與就業面貌》，分析政府統計處數據，比較最貧窮及最富裕一成住戶月入中位數，發現「貧富差距」從疫情前34.3倍擴大至今年第一季47.3倍。最貧窮組別月入由19年的3,500元跌至2,700元，月入最高的組別則由120,000升至127,600元。



報告又發現，雖然失業率及就業不足率有所回升，但貧窮人士失業率往往更為嚴峻，今年第一季貧窮人士失業率達26.1%，較非貧窮人士高出逾8倍，工時方面，今年第一季有高達77%貧窮人士每周工作不足20 小時，情況依然嚴重。



樂施會指出最貧窮及最富裕一成住戶月入中位數，差距擴大至今年第一季47.3倍，當中最貧窮組別月入由19年的3,500元跌至2,700元，反而月入最高的組別由120,000升至127,600元。（馬煒傑攝）

最貧窮、最富裕住戶月入差距由疫前34.3倍擴大至47.3倍

樂施會發表《香港貧窮狀況報告：疫下本港貧窮與就業面貌》，比較政府統計處19年至22年第一季《綜合住戶統計報告》的數據，比較最貧窮及最富裕一成住戶月入中位數，發現差距由2019年疫情前34.3 倍擴大至今年第一季的47.3 倍，反映疫情下貧富懸殊的情況愈見嚴重。

最貧窮一成人今年首季收入由$3,500元跌至$2,700

在政府統計處2019至今年第一季的數據當中當中，樂施會將住戶月入中位數分成十個等級，以第一級為最貧窮，第十級為最富裕，發現其中愈貧窮組別的收入跌幅愈爲嚴重，最貧窮一成住戶今年第一季的收入，較疫情發生前下跌逾兩成，由3,500元跌至2,700元，跌22.9%；

「二級」及「三級」貧窮人士月入亦跌2.4% 最富裕一群升至$127,600

第二及第三級亦下跌近一成，明顯高於整體跌幅2.4%；相反，第七至第十級的住戶月入中位數均有所增幅，最富裕的一成住戶收入更較2019年上升6.3%，由120,000元升至127,600元，反映疫情下貧者越貧，富者越富，貧富懸殊的情況愈見嚴重。

甲類消費物價指數升5.2% 樂施會：基層生活難上加難

樂施會港澳台項目總監黃碩紅表示，最低工資於19年時凍結，兩年一檢下基層市民凍薪兩年，按樂施會2022年的生活工資是58.9元，最低工資是大幅落後。參考其他地方如北京、上海、天津，以至其他國家如英國、法國、南韓在疫情期間都有上調最低工資，另外，本港等甲類消費物價指數更提升5.2%，令基層市民的生活難上加難。

黃碩紅表示，最低工資於19年時凍結，兩年一檢下基層市民凍薪兩年，按樂施會2022年的生活工資是58.9元，最低工資是大幅落後。（馬煒傑攝）

首季貧窮人士失業率達26.1% 62%為40歲或以上

另外，雖然失業率及就業不足率有所回升，但貧窮人士的失業率往往更為嚴峻，參考今年第一季貧窮人士失業率達26.1%，較非貧窮人士高出超過8 倍，當中62%貧窮失業人士更為40 歲或以上老年人口。疫情之下貧窮與非貧窮失業人口同樣要面對失業的煩惱，但貧窮失業人口的失業時間相對較長，六成貧窮人口失業達兩個月以上，四分一更失業超過半年。零售、住宿和餐飲服務以及低技術工種為失業重災區。

工時方面，今年第一季有高達77%貧窮人士每周工作不足20 小時，較2020 年59%大幅增加，反映基層工人就業不足的問題惡化。而非經濟活躍貧窮人口亦大幅上升，今年第一季數字為109 萬，較2020年上升3.2%。其中46.6萬為65 歲或以上的長者，較2020年急增15.2%，亦代表沒有工作的長者當中，每兩人就有一人處於貧窮。

託兒設施不足婦女難搵工

另一方面，疫情下兒童在家學習，加上託兒設施不足，變相導致貧窮婦女勞動參與度持續偏低，近八成難以外出工作，樂施會助理研究及倡議經理梁名峰相信這亦是勞工市場上一面表示人手不足，但又失業率高的原因之一。

疫情下兒童在家學習，變相導致貧窮婦女勞動參與度持續偏低，梁名峰相信這亦是勞工市場上一面表示人手不足，但又失業率高的原因之一。（馬煒傑攝）

現屆任特首李家超的第一份施政報告推出在即，樂施會認為要積極投放資源以解決貧富懸殊及貧窮問題。樂施會建議延長「臨時失業支援」計劃至年尾，總裁曾迦慧表示雖然社會正逐步復常，但預計要一段時間市民生活才可恢復，將計劃延長至年尾，讓目前仍然處於失業狀況的人士可申請有關支援，可協助市民過渡至生活恢復正常。

促《施政報告》落實最低工資一年一檢

另外樂施會亦建議落實最低工資一年一檢，以確保企業不會因節省成本而剝削基層。曾迦慧指出最低工資對基層於疫後復元發揮重要作用，如最低工資落實一年一檢及調整至樂施會建議的每小時45.4 元，最少能惠及近34 萬低薪工人，覆蓋現時9%的整體僱員人數。本會亦呼籲政府及其他有能力的僱主多走一步，向基層僱員支付足以應付生活的工資。