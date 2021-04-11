中大民調：預算案僅3.29分　一成半人予零分　樂施會促設失業援助

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-11 16:40

財政司司長陳茂波在2月發布新一份《財政預算案》，樂施會委託香港中文大學香港亞太研究所進行民調，了解公眾對財政預算案的評價，結果發現市民對預算案評分僅3.29分（10分滿分），更有一成半受訪者給予0分。 其中八成受訪者認為，預算案不能回應失業率高企的問題，另有八成人認為政府應設立失業援助金。樂施會批評政府「對企業豪爽，對基層孤寒」，促盡快設立短期失業援助，並向貧窮家庭的失業人士派發現金津貼。

樂施會調查顯示，市民對預算案評分僅3.29分，更有一半受訪者給予0分。（資料圖片）

樂施會委託香港中文大學香港亞太研究所進行調查，在上月5日至17日期間，以電話訪問1,003名成年市民，了解市民對財政預算案以及援助失業等措施的意見。結果顯示，五成八受訪者認為政府推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」沒用，無助處理失業問題；另有八成五受訪者對香港就業前景沒有信心，認爲失業潮仍需一段時間，擔憂短期内未能找到合適工作。

促為失業人士設為期6個月 每月5000元失業津貼

樂施會總裁曾迦慧指，政府為企業推出「保就業計劃」共有數百億，但於失業人士只推貸款計劃，實屬「厚此薄彼」。她稱政府要為貸款計劃提供150億的承擔額，若將有關款項設立短期失業援助，相信已能即時支援不少失業人士。樂施會認為，政府應向住戶入息中位數五成以下的失業人士，每人發放不少於6個月、每月5000元短期失業津貼。

樂施會署理港澳台項目總監黃碩紅稱，不少基層市民擔心向政府借貸後，無力償還債務，會遭政府追數，令個人紀錄留下污點，從而影響申領其他的政府福利。（資料圖片）

樂施會署理港澳台項目總監黃碩紅稱，疫情持續超過一年，基層市民已長期失業，更要面對借貸壓力。她強調不少基層市民擔心向政府借貸後，無力償還債務，會遭政府追數，令個人紀錄留下污點，從而影響申領其他的政府福利。