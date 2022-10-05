維珍航空永久停飛倫敦至香港　94年曾聘王菲拍廣告片出歌錄CD

英國維珍航空今日（5日）宣布，將於2023年3月起暫停來往英國希思路機場至香港的航班，並會關閉在港的辦公室，結束在本港近30年的運作。所有已預訂明年3月後機票的乘客，可免費更改行程或退錢。



維珍航空在1994年在港開辦倫敦至香港航線，當年起用已爆紅的歌手王菲擔任廣告代言人，王菲亦推出廣告歌《回憶是紅色天空》及推出CD，配合維珍鮮紅色的標誌。



英國維珍航空今日（5日）宣布，將於2023年3月起暫停來往英國希思路機場至香港的航班，並會關閉在港的辦公室，結束在本港近30年的運作。（維珍航空facebook圖片）

維珍航空在聲明中指出，公司在1994年已在啟德機場提供服務，成為英國和香港之間的重要連接，並通過貨物支持全球供應鏈操作。

維珍解釋，暫停倫敦希斯路至香港服務及在港辧公室，是由於俄羅斯領空持續關閉，令運營複雜性顯著增加，導致未能按原定按計劃在 2023 年 3 月恢復航班，相關航班自 2021 年 12 月起已暫停。

維珍表示，就旅客帶來不便深表歉意，所有已預訂2023年3月起機票的旅客，可以毋需支付任何手續費更改行程，或要求退款。

歌手王菲在1994年曾擔任維珍航空廣告代言人，為維珍拍攝廣告短片。（互聯網）

Carousell 拍賣CD定價600至1999元不等

翻查資料，維珍航空在1994年，曾起用歌手王菲拍攝廣告短片，王菲在廣告中推銷「秋天又想飛？去倫敦，選乘Virgin維珍航空，秋天去倫敦」，DJ林海峰亦以旁白表示，「下次去倫敦，記住有一間好似王菲咁特別的航空公司等緊你」，大力宣傳機上的影音娛樂，以吸引乘客。

維珍航空亦與王菲合作，製作廣告歌《回憶是紅色天空》，並推出收錄該曲的CD，二手拍賣網站Carousell 上有不少人出售該CD，定價600至1999元不等。