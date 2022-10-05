顧客求退款20萬反多付13萬　美容女經理裁威嚇營銷罪成　判囚2月

美容中心女經理在處理一名要求退款20萬的女顧客時，涉嫌裝成顧客的朋友並訛稱要多付13萬元買療程，才達退款門檻，顧客再付款後發現未獲退款。海關經調查後控告女經理威嚇性營業行為罪受審，她卻稱當時服用過量藥物致「斷片」，對事件並無記憶。案件今(5日)在九龍城法院裁決，暫委裁判官朱仲強稱，根據涉案錄音，女經理與顧客對答如流，並無任何異常情況，不信她受藥物影響，裁定她罪成，考慮本案情節嚴重，必須判監禁，女經理須入獄2個月



被告胡育慈，38歲，被控作出具威嚇性的營業行為罪，指於2020年11月21日至23日，銷售予韓詠琦130,844元的美容療程，透過使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，在相當程度上損害消費者就有關產品在選擇，導致韓詠琦作出交易決定。

被告胡育慈在九龍城法院被裁定罪成，被判入獄2個月。(資料圖片)

向韓稱退款須多購13萬療程

案情指被告在處理韓要求就20萬元美容療程的退款時，遊說韓多購買逾13萬的療程，才達退款門檻，韓受其影響下支付了13萬元，惟之後卻未有收到退款。她事隔半年致電該美容中心，才得知被告已離職。事件最後交海關調查。

被告聲稱見口供紙才知事發經過

朱官裁決時透露，被告自言於2002年起接受精神科治療，須定期服藥。她案發時有幻聽及情緒控制差，面對營業額、家庭等壓力時，便自行決定加大藥量，以應付工作。她稱被捕及見到口供紙時，才知道事件的發生經過。

醫生指從未遇過病人服藥致斷片

然而被告的精神科醫生卻指，被告服用的藥物一旦過量，在醫學上有可能引致斷片，但他自1998年從醫以來，從未遇過此情況。醫生又指，被告於11月23日覆診時的情況一切正常。

涉案錄音覺被告無異常

朱官認為，被告當時服用過量藥物，以減輕「應聲」及自言自語問題，可見此並未對其工作有任何壞影響。而在涉案錄音中，經醫生診斷被告情況無異常，法庭亦認為其對答如流，清楚知道自己的行為，不接納其出現「斷片」，裁定她罪名成立。

賠償需循民事程序處理

就賠償令，朱官認為事主由始至終未有收到相關款項，被告亦無主動提出賠償。法庭在權力上最多也只可下令賠償10萬港元予事主，未能全額賠償，故決定不作任何命令，需循民事程序處理。

海關高級貿易管制主任鄭淑燕於判刑後，在庭外表示歡迎裁決，指刑期充分顯示案件嚴重性。(劉安琪攝)

海關指刑期充分顯示案件的嚴重性

海關高級貿易管制主任鄭淑燕於判刑後，在庭外表示歡迎裁決，指刑期充分顯示案件嚴重性，對業界不良分子作出清晰明確警示，海關將繼續嚴厲執法，不會辜息任何違法行為。

被告裝成事主朋友並假稱事件是秘密

鄭又指，被告看中事主容易信人、不懂得拒絕他人要求，軟硬兼施、威逼利誘，更假裝為事主的朋友，令其繼續相信其說法，終在幾個月後才揭發事件。被告亦捉住事主想要退款的心理，假稱事件是秘密，令事主獨自面對事件，無法尋求他人協助，手法卑劣。

提市民勿因同情心或貪便宜而輕信他人

鄭最後提醒消費者指，不良商戶的職員多以易信人者為目標，針對他們遇到突發事件時，不懂應對並容易妥協，以威嚇手法逼使購買服務。因此特別呼籲市民對於銷售人員提供的優惠、退款或回贈等建議時應加倍留神，勿因同情心或貪便宜而輕信他人，繼而購買不適合自己或無法負擔的服務，如有懷疑應堅決拒絕。

案件編號：KCCC766/2022