警方推「防騙視伏器」　輸入網址、電話、轉數快戶口即查詐騙風險

網絡詐騙手法層出不窮，警方網絡安全罪案及科技罪案調查科最新推出「防騙視伏器」，供公眾一站式搜尋詐騙陷阱，市民只需輸入平台帳戶名稱、網址、電話號碼或「轉數快」帳戶等，即可查閱對方的詐騙風險級別，「視伏器」將集合市民舉報、金管局及「HK Junk Call」等第三方平台，匯聚而成的龐大數據庫進行對照，列出風險評級，適用範圍涵蓋可疑來電、網購賣家、交友邀請、招聘廣告及投資網站等。

警方又表示，今年首八個月接獲1.4萬宗科技罪案，其中網購騙案較去年同期增近四成，警方提醒大閘蟹季節將至，另臨近聖誕檔期，食材、旅遊及禮品勢成不法份子覬覦目標，呼籲市民提高警覺。



警方最新推出「防騙視伏器」，供公眾一站式辨識詐騙及網絡陷阱。(鄭子峰攝)

市民倘遇可疑來電、網購賣家、交友邀請、招聘廣告、投資網站，可在「防騙視伏器」

警務處網絡安全罪案及科技罪案調查科最新推出「防騙視伏器」，並已上載至警方「守網者」專題網站，供公眾一站式辨識詐騙及網絡陷阱。市民倘遇可疑來電、網購賣家、交友邀請、招聘廣告、投資網站，均可在「視伏器」輸入相關平台帳戶名稱或號碼、收款帳戶、電話號碼、電郵地址、網址等，以評估詐騙及網絡安全風險。

紅色代表「高危有伏」

搜查結果將會以顏色標記風險級別警報，紅色代表「高危有伏」，輸入的資料與詐騙舉報有關，或網絡安全風險屬高危級別；橙色代表「疑似有伏」，即已有相近的詐騙舉報資料，或網絡安全風險屬中高級別。黃色代表「可能有伏」，紫色代表則「未有記錄」，但應時刻保持警惕。「視伏器」亦會列出防騙提示，例如提醒市民交易或匯款前應核實對方身分等。

搜查結果將會以顏色標記風險級別警報，紅色代表「高危有伏」，提醒市民應提高警覺。（鄭子峰攝)）

警務處網絡安全罪案及科技罪案調查科（網絡安全組）警司范俊業舉例指，疫情期間，不少騙徒冒充衛生署職員致電行騙，該電話號碼或與官方相同，但由於屬境外釣魚電話，來電時其字頭會附有「+852」，若連同「+852」輸入相關的電話號碼，「視伏器」警報會顯示為紅色，亦列明與詐騙舉報相關。若未有輸入「+852」字頭，資料庫會識別出其本身並無可疑，但警報會顯為黃色的「疑似有伏」，提醒市民留神。

不法份子偽冒知名企業設同名FB專頁

他又提到，近日社交平台湧現不少酒店宅渡假及主題公園詐騙專頁，部分不法份子會偽冒知名企業設立同名的FB專頁，「視伏器」或因而顯示為「疑似有伏」的橙色警報級別，市民如有懷疑，亦可根據專頁的其他數碼足跡追蹤及作出判斷，例如該專頁有否經常更改名稱、「讚好」是否來自海外帳戶、是否擁有公司收款戶口等。

警方逢周三於「守網者」 社交平台專頁上載網購騙案高危龍虎榜，又羅列出多個假冒專頁，供市民參考。(「守網者」FB專頁圖片)

「防騙視伏器」的數據庫資料，主要來自市民舉報，若警方懷疑涉刑事成分並立案調查，相關資料則會於翌日中午納入數據庫。警方另會聯同第三方協作，包括可疑電話號碼資料庫「HK Junk Call」及資訊安全公司的實時分析評分，令數據庫更完備。警務處網絡安全罪案及科技罪案調查科（網絡安全、法理鑑證及訓練）高級警司林焯豪指，自9月30日推出後，已錄得數百宗搜尋查詢，范俊業則承認，若有市民蓄意報假案，「視伏器」不排除會因而將資料錯誤標籤，但他強調，此舉有機會干犯《刑事罪行條例》中作出虛假聲明或陳述，強調警方有機制防範。

他又強調，「防騙視伏器」可被搜尋的資料只包括騙徒可能用作干犯罪行的工具或平台的資料，並不包括任何身份證明文件資料、真實姓名、地址等，相關資料保存時間亦不會超過《個人資料(私隱)條例》所訂明的規限。

范俊業(右)指，「防騙視伏器」可被搜尋的資料只包括騙徒可能用作干犯罪行的工具或平台的資料，並不包括任何身份證明文件資料、真實姓名、地址等。左為林焯豪。(鄭子峰攝)

警方最新數字顯示，今年首八個月接獲1.4萬宗科技罪案，按年增加近四成，其中網上購物騙案最多，共錄得5,215宗，比去年同期大增近四成，另網上求職騙案及網上投資騙案同樣飆升，前者接獲2,018宗案件，較去年同期增加2.5倍，損失的2.9億元是去年同期的七倍。網上投資騙案則倍增至1,131宗，合共損失5.4億元，涉款較去年同期增1.1倍。

林焯豪表示，科技罪案增多引起關注，其中網上求職騙案按年激增，與早前的海外「賣豬仔」個案不甚相干，主要涉及誤墮刷單騙局有關，單一最高損失涉款達388萬元，事主為一名家庭主婦，她今年6月誤信有優厚筍工，結果不虞有詐。他提醒，刷單騙案湧現，倘涉及金錢交易需提高警覺。



至於網購騙案方面，他指亦有「季節性」，以剛過去的暑假為例，較多涉及主題樂園及旅遊套票，而大閘蟹季節將至，市民應留意網購平台或商戶信譽，另臨近聖誕檔期，旅遊、禮品或食材亦容易成為不法份子的詐騙主題。