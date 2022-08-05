首半年網上求職騙案失2億元　48歲女子做電影票房打手　失353萬元

網上騙案層出不窮，當中網上求職騙案更大幅上升，今年上半年錄得1625宗案件，較上年同期增加3.64倍，損失金額達2.11億激增升9.42倍，即平均每名求職者損失13萬元。

警方指，其中最大宗損失金額為一名48歲求職女子，她在4月透過手機通訊軟件Telegram收到一名騙徒短訊，指現正聘請兼職影視助理，作網上打手幫電影票房刷數據，事成後能賺取1.3%佣金，她將350萬分批多次匯入騙徒戶口，但卻遲遲未收到佣金，始知墮騙。



警方將會在9月推出一個名為「視伏器」的詐騙陷阱搜尋器，市民只需輸入電話號碼、收款戶口、電郵地址、社交平台的專頁名稱等，就可知悉是否與詐騙案有關。



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警方將會在9月推出一個名為「視伏器」的詐騙陷阱搜尋器，市民只需輸入電話號碼、收款戶口、電郵地址、社交平台的專頁名稱等，就可知悉是否與詐騙案有關。（葉泳心攝）

警方網絡安全及科技罪案調查科指出，今年上半年錄得10,613宗科技罪案案件，較去年同期上升46%，損失金額15.79億元，上升12.6%。當中網上求職騙案更大幅上升，今年上半年錄得1625宗案件，較上年同期的350宗上升3.64倍，損失金額達2.11億，較上年同期的損失金額2,000萬上元升9.42倍。

「毋須學歷」、「高回報」、「現金出糧」招徠

疫情期間，不同人士包括家庭主婦、年輕人等都從社交平台上尋找兼職以「賺快錢」，當中又以「刷單騙案」最為常見。騙徒使用「不需學歷」、「高回報」、「現金出糧」等理由去吸引市民做兼職，使招聘騙案大幅上升。

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假購票平台 提取利潤需入錢完成任務

當中最大宗受害者為一名48歲女子，報稱4月透過手機通訊軟件Telegram收到招聘訊息，對方指因現在票房低迷，於是希望聘請兼職影視助理，幫助電影公司「刷數據」增加電影票房。工作內容主要到網站購買電影票，並留下影評，就能賺取1.3%的佣金回贈。

女子信以為真，便留下個人資料，透過WhatsApp聯絡認證後，騙徒向女子提供一個聲稱是購買電影票平台網站，指只要在平台增值就可以購買電影票。過程中，平台曾顯示女子已經獲得佣金，女子不虞有詐，為完成所謂的「任務」，將350萬元分批多次存入騙徒多個戶口，但卻遲遲未收到佣金，騙徒則聲稱未達標，受害人察覺不妙，於是報警求助。

疫情持續，市民傾向網上消費，本港今年上半年錄得逾1萬宗科技罪案，較去年同期上升46%，損失金額接近16億元。（孔繁栩攝）

警推「視伏器」搜尋器 提供詐騙情報

為了協助市民分辨詐騙陷阱以及網絡風險，警務處網絡安全罪案及科技罪案調查科（網絡安全、法理鑑證及訓練）署理高級警司范俊業指出，警方將會在9月推出一個名為「視伏器」的詐騙陷阱搜尋器，取代原有的網絡釣魚詐騙搜尋器，向市民提供一些有關詐騙和網絡陷阱的情報。搜尋器的資料庫來自每日市民向警方關於科技罪案的報案，以及來自不同持份者的情報。

市民只需要輸入電話號碼、收款戶口、電郵地址、社交平台的專頁名稱等等，就可以知道該資料的數碼足跡與網上的詐騙案是否有關聯。如輸入的轉數快號碼，曾經和一宗關於詐騙案的舉報有關，結果就會轉成紅色。如果輸入的社交專頁或是用戶名稱曾經被舉報過，結果就會顯示橙色。如果輸入的電話號碼曾經和電話的資料舉報有關，「視伏器」就會顯示黃色。

警方希望透過「視伏器」去分辨清楚詐騙和網絡陷阱。市民無論在網購前、付款前、在接受新朋友邀請前，或是收到不明來歷的連結之前，都可以透過「視伏器」查詢該資料是否與以往詐騙案有關。