首宗起底刑事案　男子將前女友資料放上網稱歡迎找上門　認罪候判

本港「起底」新條文自2021年10月生效後，今（6日）有首宗因違反相關規定而被定罪的案件。一名男子與女友短暫交往後分手，男方之後在4個不同社交媒體平台上，披露前女友的姓名、相片、住址、及電話等個人資料，又冒認事主在社交平台留言稱，歡迎人士上門找她做朋友，結果有不少陌生人聯絡其前女友並造成滋擾。男子今在沙田法院認罪，署理主任裁判官張志偉要求索取事主的心理報告，及社交媒體的瀏覽流量，把案押後至12月15日判刑，被告准繼續以1000元保釋候判。



被告何牧華(27歲，客戶服務資深助理)，承認7項在未獲同意下披露個人資料罪，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條，指他於2021年10月19日至26日，在4個社交媒體平台上，披露其前女友的個人資料，包括姓名、相片、住址、私人及辦公室電話號碼、公司名稱及職業，並在當中3個平台冒認事主開設帳戶，並在相關訊息稱事主歡迎其他人到她住址。

私隱專員公署表示，一名46歲男子涉嫌貼「起底」街招，並在今日被捕。（資料圖片）

案情指，被告曾與事主曾短暫交往，但不久後分手。被告於去年10月19至26日期間，先後於4個不同社交媒體平台上，披露事主姓名、相片、住址、私人及辦公室電話號碼、公司名稱及職業等個人資料，他並在當中3個平台中，冒認事主開設帳戶，並發訊息聲稱事主歡迎其他人到她的住址找她，結果有不少陌生人聯絡事主意圖交友。

私隱專員公署於今年6月22日拘捕被告，並於8月17日落案起訴被告的「起底」行為。

裁判官稱本案是新「起底」法例下第一宗判刑案件，沒有同類案例參考，故想先索取事主X的心理報告，社交媒體平台的瀏覽流量來評估案件的嚴重性。

最高可罰款10萬元及判囚2年

私隱公署發言人稱，今次案件是「起底」新條文自去年10月生效以後，首宗因違反相關規定而被定罪的案件。公署又提醒市民，若觸犯《私隱條例》第64(3A)條，一經定罪，可被處罰款10萬元及監禁2年。

案件編號：STCC 1989/2022