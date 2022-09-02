被炒後在社交平台發布結怨舊同事個人資料　31歲男涉違起底罪被捕

個人資料私隱專員公署表示，今日（2日）在新界北拘捕一名31歲中國籍男子，他涉嫌在未經資料當事人同意下披露了他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條規定。被捕人士已獲准保釋，私隱專員公署稱會繼續調查案件。



私隱專員公署指，調查顯示，被捕人士與投訴人曾在一間公司共事，其後因工作結怨，被捕人士最終被公司解僱。至去年10月中，有人將投訴人個人資料，包括中文姓名、手提電話號碼、居住屋苑名稱、僱主名稱及投訴人過往事蹟等發布到社交媒體平台。



被捕人涉網上發布舊同事姓名、手機號碼及過往事迹等資料

私隱專員公署指調查顯示，涉案31歲中國籍男子與投訴人曾在一家公司共事，其後因工作結怨，被捕人士最終被公司解僱。其後於2021年10月中，有人將投訴人的個人資料，包括他的中文姓名、手提電話號碼、居住屋苑名稱、僱主名稱及投訴人過往事迹等，發布到社交媒體平台上。

私隱公署提醒起底屬嚴重罪行 《私隱條例》網上世界適用

私隱專員公署再次提醒，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年，而《私隱條例》亦適用於網上世界，籲市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。