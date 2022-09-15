46歲男因金錢糾紛涉貼「起底」街招　今被私隱專員公署拘捕

私隱專員公署表示，一名46歲男子疑因金錢糾紛，涉嫌貼「起底」街招，披露受害人的姓名、照片等，並作出針對受害人的指控。該男子今日（15日）被捕，現正被扣留調查，



私隱專員公署表示，一名46歲男子涉嫌貼「起底」街招，並在今日被捕。（資料圖片）

私隱專員公署今日在新界南拘捕一名46歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露對方的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》。

調查顯示，被捕人曾受聘於受害人經營的公司十多年，除僱傭關係外，他亦與受害人另有商業合伙。及至2021年9月，被捕人與受害人因金錢糾紛而終止合伙，被捕人亦自此離開該公司。

涉於對方公司大廈外牆及周邊 貼具有個人資料「街招」

直至今年7月起，有人多次在該公司的大廈外牆、周邊張貼街招，披露受害人個人資料，包括其中文姓名、照片、公司名稱，以及該公司的地址及電話號碼，並作出針對受害人的指控。

公署提醒，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。