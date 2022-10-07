酒吧3小時黃金時間仍禁營運　業界促放寬：180分鐘有幾大影響疫情

疫情趨平穩，港府自昨日（6日）起放寬社交距離措施，酒吧由每枱4人放寬至6人，營業時間及快測限制仍維持。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今日（7日）在電台節目表示，政府的放寬措施對酒吧而言「唔係好睇到太大分別」，現時酒吧的營業時間直至凌晨2時，清晨5時才能繼續營業，直指「咁180分鐘對於疫情嚟講有幾大影響呢？」加上主要針對的顧客非小童、長者、重症患者等高危人士，因此希望政府放寬營業時間限制，以提升顧客光顧意欲。



▼6月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



+ 9

梁立仁今日在港台《千禧年代》表示，放寬社交距離措施後，酒吧在運作上可「鬆動少少」、 「氣氛一定好少少」，惟生意卻未有太大分別。他指出，酒吧營業時間主要在晚上，所以現時最大的影響就是時間上的限制，現時酒吧的營業時間直至凌晨2時，清晨5時才能繼續營業，停止營業時間仍有180分鐘：「對於疫情嚟講有幾大影響呢？」加上酒吧主要針對的顧客非小童、長者、重症患者等高危人士。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁（盧翊銘攝/資料圖片）

他又指，未來萬聖節、聖誕節等慶祝節日，酒吧將有不同慶祝活動進行，希望政府在公布新一輪社交距離措施，能夠優先放寬酒吧的營業時間限制，其他措施則可逐步放寬，以提升顧客光顧意欲。

▼5月5日 食肆每枱人數調升至最多八人一枱▼

