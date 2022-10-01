院舍探訪未鬆綁　社福界︰長者缺家人探訪易情緒低落　望放寬安排

港府昨公布放寬防疫措施，醫管局早前亦放寬探訪要求，惟院舍探訪方面仍未見鬆綁。社聯行政總裁蔡海偉期望，隨著社會復常，當局考慮放寬探訪安排，若長者及其家屬也打齊3針疫苗，可安排他們外出見家人。

樂善堂總幹事劉愛詩也指，目前照顧百多名長者的院舍，每日只能安排約10至12人探訪。部份有認知障礙的長者，較需要以身體接觸感受家人關懷，若缺少家人探訪，更容易出現情緒低落。



新冠肺炎疫情逾三年，因院舍長者為高風險人士，故一直採取嚴謹的防疫措施，以加強防疫。樂善堂總幹事劉愛詩表示，現時到院舍探訪要有48小時內的核酸檢測陰性報告，以樂善堂照顧百多名長者的院舍為例，每日只能安排10至12人探訪，而每次探訪只限一個人。雖然部分長者可透過視像或電話與家人交談，但有認知障礙的長者，較需要以身體接觸感受家人關懷，若缺少家人探訪，更容易出現情緒低落。

▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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蔡海偉倡長者及家屬若打齊三針 准戶外活動及外出見家人

蔡海偉補充，疫情下院舍長者數年來可以見家屬的機會不多，身心方面亦有影響，即使院舍帶院友外出，亦只可在車上「遊車河」。他亦提到，醫管局早前亦放寬探訪要求，期望隨社會復常，當局可考慮再一步放寬院舍的防疫指引，若長者及家屬都打齊三針，可安排他們到戶外活動及外出見家人。

社聯行政總裁蔡海偉認為，政府除考慮增加工資及改善培訓，長遠需要考慮輸入外勞。（資料圖片）

院舍缺一萬人手 長遠或需考慮輸入外勞

另外，在院舍長期人手不足下，仍然要維持嚴格防疫措施，增加營運困難。蔡海偉透露，現時院舍人手空缺率達兩成，人手空缺超過一萬名員工，而近年因疫情關係，員工離職情況更為嚴重，認為政府除考慮增加工資及改善培訓，長遠需要考慮輸入外勞。

蔡強調，業界均認同應優先招聘本地員工，但隨著本港人口老化，長者數目將大幅上升至整體人口的三成，認為政府急須提供解決院舍人手和地方不足問題的方案。

▼啟德方艙醫院環境▼



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早前有傳港府有意將部份隔離設施，改建為過渡房屋。蔡海偉認為，設獨立廁所的隔離設施，有條件改建為過渡屋，又建議將兩個單位打通作一個三至四人單位。他又期望，政府可多做過渡屋項目，批出更長的土地使用期及更多資助，助非牟利組織興建更多的過渡性房屋，善用土地資源。