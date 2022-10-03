日內放寬食肆限制　飲食業界指歡迎但未滿意　仍難滿足社團宴會

政府將於周四（6日）起放寬一系列社交距離措施，包括食肆由限8人一枱增至12人、宴會增一倍至最多240人。譽宴集團主席張家豪今日（3日）在電台節目中指，雖然歡迎政府放寬措施，但直言「未滿意」，期望日後可全面放寬，包括延長營業時間等。

張家豪又說，240人仍難滿足大部份宴會，因社團宴會，包括同鄉會、慶回歸或國慶等，人數隨時可達300至400人。



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張家豪表示，歡迎政府放寬措施，預料生意額將增加兩成，但直言仍未滿意，故希望日後可全面放寬，包括不限人數、取消桌子之間1.5米距離，以及延長營業時間等。

不過，他稱明白政府要逐步放寬，故期望日後政府放寬入境政策至「0+0」時，可同步放寬內部的消費活動限制。

增至240人難滿足大部份宴會

最新的宴會人數將可增至240人，張家豪稱近日婚宴「加單」較多，因早前只可容納120人，人數甚少。不過，他稱240人仍難滿足大部份宴會，因有部份婚宴達20圍以上，即超過240人；而社團的宴會，包括同鄉會、慶回歸或國慶等，人數更遠超240人，隨時可達300至400人。

張又指，9月後直至明年2月份均是宴會高峰期，故希望政府可盡快放寬，又建議政府宣布新措施後可即時放寬，毋須設立時限。

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赴宴客人維持快測有助預防播疫

現時參加宴會的客人均需先做快測，張家豪承認快測對疫情有幫助，因過去見到不少例子，有客人快測後才發現染疫，故未能出席宴會；亦有人雖然未有提前做快測，但即場快測後發現中招，故需離開。

張家豪坦言，做快測的問題不大，但希望政府可同時放寬限制，因做快測陰性後，便已證明安全，故不應有太多限制。

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