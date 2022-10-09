78%受訪曾染疫基層童現長新冠　社協倡設功課輔導　送門票谷針

新冠病毒疫情持續，一項調查發現，77.5%曾染疫的受訪基層兒童出現「長新冠」後遺症，過半人有「腦霧」情況，28.3%兒童康復後則見失眠，更有35%人出現四項或以上後遺症。



負責調查的社區組織協會建議港府設立「長新冠診所」，為患有「長新冠」的學童提供醫療津貼及功課輔導；並增加誘因鼓勵兒童接種疫苗，例如可免費或以折扣優惠取得表演節目門票、使用游泳池等公共運動設施。



社協建議港府設立「長新冠診所」，為患有「長新冠」的學童提供醫療津貼，並增加誘因鼓勵兒童接種疫苗。(社區組織協會提供)

社區組織協會今年8月下旬至9月中期間，成功以網上問卷訪問120名曾確診新冠病毒的基層學童及其家長，其中87.5%受訪兒童於今年2至3月第五波高峰期確診。調查結果顯示，77.5%表示出現新冠肺炎後遺症，即俗稱「長新冠」，最多人出現「腦霧」(50.8%)，其次是極度疲勞及失眠，分別佔31.7%及28.3%。35%受訪學童出現四項或以上後遺症，惟85%均表明沒有接受任何治療。

調查又顯示，92.5%受訪兒童表示已接種新冠疫苗，不過，有30.8%在確診前未有接種。

社協建議政府設立「長新冠診所」，專門處理患有長新冠人士面對的疾病問題，提供一站式服務，並善用私營醫療服務，為患有「長新冠」學童提供醫療津貼及功課輔導等。

社協提議，港府制訂全面應對「長新冠」政策，評估受影響人口及治療需要等。 (資料圖片)

社協亦促請教育局制訂「長新冠」學童教學指引，呼籲各學校掌握曾確診的學童人數，以進一步評估校內患有長新冠學童的特別學習需要，並視乎情況，制訂個人化的學習計劃，並合理地調整課程及學習考核範圍。

社協另提議，港府可參考世衛建議，制訂全面應對「長新冠」政策，評估受影響人口及治療需要等，並制定措施鼓勵兒童接種新冠疫苗，例如可免費或以折扣優惠取得表演節目門票、使用游泳池等公共運動設施。