長新冠｜研究發現康復患者仍殘留病毒蛋白　可能是長新冠原因之一

一部分新冠肺炎的患者，在康復後會出現「長新冠」的情況，持續出現各種新體狀況一段時間。病情輕重人人各異，長短也不一，讓醫療專家大惑不解。至最近有科學家發現，長新冠患者體內都留有新冠病毒的蛋白。可能是導致長新冠的原因。



哈佛研究人員在9月2日於《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）期刊上發表的一項新研究，可能發現了患上長新冠的最有力證據之一。研究人員在37名患上長新冠患者的血液中，找到了新冠病毒的刺突蛋白，而在完全康復，26名新冠患者們則沒有。

圖為6月10日，美國密蘇里州一個家庭，父親雖然已順利從新冠康復出院，但需要長期戴着氧氣協助呼吸。（AP）

研究人員指出，一些病人在患病一年後的血液中，還能找到這些刺突蛋白，而且水平和患病早期一樣高。有證據顯示新冠病毒仍持續逗留在人體內，製造這些蛋白激發免疫反應，造成揮之不去的症狀。

在早些時候，已有科學家發現在長新冠的患者血液中，會有新冠病毒蛋白的以顆粒的形式出現。儘管造成長新冠的原因可能不止一種，因部分人體內長期帶病毒但沒出現症狀，而某病人可能因器官在較早前的感染中受損，讓長新冠的症狀顯露出來。

參與研究，加州大學三藩市分校醫學副教授亨利奇（Timothy Henrich）表示，這些在體內揮之不去的病毒，可能是引發長新冠的原因。亨利奇表示有越來越多的證據，顯示新冠病毒可以長時間逗留在體內。即使治癒新冠肺炎，病毒仍潛伏在身體其他地方，引起慢性疾病。