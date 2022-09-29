研究顯示中醫藥有效治療長新冠　咳嗽、乏力等臨床症狀有改善

研究顯示中醫藥能有效治療新冠後遺症，中文大學中醫學院院長林志秀今早（29日）在電台節目表示，研究發現不少臨床症狀有好大改善，舉例指35%病人的咳嗽有好轉，乏力則有36.5%患者有所改善；而另一指標6分鐘步行測試方面，一開始只有5%患者達正常水平，3個月治療後增至10%，6個月後達15%。



另外，有選委及議員促請政府可成立中醫藥管理局，林志秀建議可由醫務衞生局局長盧寵茂直接領導，將中藥獨立出來，以免有西醫管中醫的不合理情形；亦可增設中醫藥事務專員，全權負責中醫發展及規管事務。



本港研究顯示中醫藥有效治療新冠後遺病徵，林志秀表示不少臨床症狀有好好改善。（吳鍾坤攝/資料圖片）

林志秀指出新冠中醫康復診療臨床計劃共有150名病人參加，以回顧性方式研究了解中醫症型、相關健康狀況，及前後對比用藥後情況，按病人體質作出個體化醫療模式，處方中藥，並用標準化評估工具，例如6分鐘步行測試，以及體質、肺功能問卷等，再對收集的數據進行分析。

林志秀表示對研究結果感到滿意，不少臨床症狀有改善，舉例指35%病人的咳嗽有所改善，氣喘有28%患者好轉，乏力則有36.5%患者有所改善；而6分鐘步行測試方面，一開始只有5%患者達正常水平，3個月治療後增至10%，6個月後達15%，其餘患者都在進步，只是未到正常水平。

有選委及議員促請政府可成立中醫藥管理局，林志秀指現時定位上大致有兩個，一是較為進取，直接由醫衞局局長盧寵茂直接領導，負責統籌管理香港中醫藥發展及服務，促進長遠發展，將中藥獨立出來，以免有西醫管中醫的不合理情形。另外。亦可擴大醫衞局中醫方面職能，增設中醫藥事務專員，全權負責中醫發展及規管事務。林志秀指現時只是初步意見，期望立會議員可將意見帶入議會。

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