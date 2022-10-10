中環三罷行動｜8男女涉以花盆磚頭等堵路　兩人認非法集結

有市民於2019年11月13日響應「三罷」行動，在中環集結。有示威者在干諾道中、畢打街等設路障，港鐵站出口被縱火，交通燈被破壞。8名男女被控非法集結等罪，其中兩人認罪。案情指他們以磚頭、大型花盆、膠欄杆等堵路，兩人的案件會押後至明年1月21日求情。其餘被告則不認罪，案件開審。



8 名被告為江偉文（20 歲，學生）、黃朗勤（22 歲，學生）、蕭振灝（20 歲，學生）、葉柏良（25 歲，冷氣技工）、黃鋆國（24 歲，招待員）、劉好途（22 歲，保險經紀）、李浩章（20 歲，無業）及呂傑靈（35 歲，設計師）。首被告江偉文和第四被告葉柏良認罪，其餘否認控罪受審。

首7名被告被控1項參與非法集結罪，指他們於2019年11月13日在中環畢打街、德輔道中、遮打道、干諾道中、雪廠街及皇后大道中參與非法集結。劉好途及李浩章另被控一項刑事毀壞罪，指他們同日刑毀中環港鐵站 F 出口一幅牆壁。

蕭振灝及呂傑靈各被控一項管有物品意圖損壞財產罪，指蕭於同日在德輔道中置地廣場外管有一罐噴漆；呂於同日在戲院里管有3支扳手。

江及葉承認的案情指，當日下午2時許，示威者走出德輔道中行車路集結。他們呼叫口號 「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong J，並舉起「五大訴求」手勢。此外，他們用磚頭、竹枝等設置路障，堵塞車路。

示威者其後亦在干諾道中、畢打街等堵路。位於畢打街的港鐵中環站 D1 出口被人縰火及塗鴉，亦有示威者用板手破壞交通燈。至晚上約7時半，警方開始驅散，於受影響路段進行清場，共拘捕68人，包括首被告和第四被告。

案情指，首被告曾和他人以磚頭、大型花盆堵路。第四被告則以膠欄杆、路牌柱杆設置路障，又和他人干擾港鐵中環站E出口的捲閘。

案件編號：DCCC 345/2021