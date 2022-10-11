荃灣聖芳濟14學生升旗禮違規被停課　副校長承認曾說或違反國安法

英文中學荃灣聖芳濟中學上周三（5日）早會升國旗播國歌期間，有14名學生未有站立或在食早餐，被指不尊重國旗國歌，被校方重重罰停課三天，有涉事學生指校方以他們違反國安法或國旗法作出處分，但後來卻在向家長發出的澄清告示，指學生只是觸犯校規。



《香港01》獲悉，涉事學生今日（11日）與校方對質，副校長承認當日「就話如果呢件事喺街外發生」有可能違反國安法。執業大律師查錫我指出有意圖分裂國家、顛覆國家政權的行為才會觸犯國安法，如因食早餐而未有站立就會違法，茶餐廳不少人都已違反了法律。



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校方昨發告示解釋14學生觸犯校規才被停課

英文中學荃灣聖芳濟中學上周三（5日）早會升國旗播國歌期間，校方昨日（10日）向家長發出的澄清告示，內文指「有學生觸犯校規，在早會結束後，仍不願返回課室或到操場集隊，校方決定以停課處罰學生」，訊息中未提及涉事學生犯下國安法或國旗法。

其中一名被罰學生指校方在處罰過後又改口指學生只是犯校規，令學生感到詫異。（家長提供）

受罰學生與副校長對質 追問為何犯國安法

事件昨日曝光，據悉，罰停課學生今早與副校長對質，焦點爭論他們未有在升國旗播國歌時肅立，是否違法國安法。副校長承認當日曾指如在其他發生則有機會違反國安法，「當日我唔敢講，我係有應該提過就話如果呢件事喺街外發生。我仲指住籃球場嗰邊，其實好遠可以有人影到相睇到，有機會可能犯咗法。」

你哋同我講話我哋犯國安法、國旗法架。 被罰學生

當日我唔敢講，我係有應該提過就話如果呢件事喺街外發生。我仲指住籃球場嗰邊，其實好遠可以有人影到相睇到，有機會可能犯咗法。 副校長

學生指當日被校長訓話時，有跟校長解釋事情始末，其後校長亦表示「Ok，我明嘅，到時宣布都會話係懲戒而唔係處罰」，結果最後校方卻在早會宣布學生違反國安法。他表示不明白為何校方會出爾反爾，並在處罰過後又改口指學生只是犯校規，令學生感到詫異。

校長都親口承認話我哋冇人犯國安法國旗法，但點解會出爾反爾呢，依家又話翻犯校規喎，咩事呢？最主要一點係我哋完全冇犯國安法國旗法，但你罰我哋係國安法國旗法嘅，咁點解釋呢？ 被罰學生

成年事我review返自己，淨係有人話我知學生仲食緊早餐，我淨係嚟叫你哋起身，如果我有心整蠱你哋呢，我可以等播國歌先捉你，嗰個就真係犯國安法。 副校長

如果真係播國歌我哋一定企晒起身架。 被罰學生

呢個都係未知之數。 副校長

學生在會面時，提到不論學生或校方均有共識，在奏國歌前已經站立，就不構成違反國安法或國旗法，只是打鐘後仍在食早餐違反了校規，「我哋冇犯過國安法同國旗法，但你（校方）要我哋停課三日喎。」

副校長則認為雖然未奏國歌，但升旗儀式已經開始。學生則指雖然是在校方訓斥下才站立，但稱「如果播國歌我哋一定起身」，不過校方則認為是未知之數，所以處罰學生。

執業大律師：升旗禮時未站立不觸犯國安法

執業大律師查錫我指出有意圖分裂國家、顛覆國家政權的行為才會觸犯國安法，如單以升旗禮時因食早餐而未有站立理應，不會觸犯國安法下的條例；至於國歌法或國旗法，均要證明有藐視的意圖，他笑言如因食早餐而未有站立就會違法，茶餐廳不少人都已違反了法律。

查錫我認為校方不應隨便以國安法等作為懲罰學生的原因，特別是校方未能指明犯了那一條法例，「下下引伸去國安法，唔代表你真係識國安法！」他又提到法例的目的並非要捉人犯法，特別是在學校中，以教導的方式處理比懲罰更理想。