荃灣聖芳濟14學生升旗禮違規被停課　副校長承認曾說或違反國安法

撰文：馬煒傑 歐陽德浩
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英文中學荃灣聖芳濟中學上周三（5日）早會升國旗播國歌期間，有14名學生未有站立或在食早餐，被指不尊重國旗國歌，被校方重重罰停課三天，有涉事學生指校方以他們違反國安法或國旗法作出處分，但後來卻在向家長發出的澄清告示，指學生只是觸犯校規。

《香港01》獲悉，涉事學生今日（11日）與校方對質，副校長承認當日「就話如果呢件事喺街外發生」有可能違反國安法。執業大律師查錫我指出有意圖分裂國家、顛覆國家政權的行為才會觸犯國安法，如因食早餐而未有站立就會違法，茶餐廳不少人都已違反了法律。

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校方昨發告示解釋14學生觸犯校規才被停課

英文中學荃灣聖芳濟中學上周三（5日）早會升國旗播國歌期間，校方昨日（10日）向家長發出的澄清告示，內文指「有學生觸犯校規，在早會結束後，仍不願返回課室或到操場集隊，校方決定以停課處罰學生」，訊息中未提及涉事學生犯下國安法或國旗法。

其中一名被罰學生指校方在處罰過後又改口指學生只是犯校規，令學生感到詫異。（家長提供）

受罰學生與副校長對質　追問為何犯國安法

事件昨日曝光，據悉，罰停課學生今早與副校長對質，焦點爭論他們未有在升國旗播國歌時肅立，是否違法國安法。副校長承認當日曾指如在其他發生則有機會違反國安法，「當日我唔敢講，我係有應該提過就話如果呢件事喺街外發生。我仲指住籃球場嗰邊，其實好遠可以有人影到相睇到，有機會可能犯咗法。」

你哋同我講話我哋犯國安法、國旗法架。
被罰學生
當日我唔敢講，我係有應該提過就話如果呢件事喺街外發生。我仲指住籃球場嗰邊，其實好遠可以有人影到相睇到，有機會可能犯咗法。
副校長

學生指當日被校長訓話時，有跟校長解釋事情始末，其後校長亦表示「Ok，我明嘅，到時宣布都會話係懲戒而唔係處罰」，結果最後校方卻在早會宣布學生違反國安法。他表示不明白為何校方會出爾反爾，並在處罰過後又改口指學生只是犯校規，令學生感到詫異。

校長都親口承認話我哋冇人犯國安法國旗法，但點解會出爾反爾呢，依家又話翻犯校規喎，咩事呢？最主要一點係我哋完全冇犯國安法國旗法，但你罰我哋係國安法國旗法嘅，咁點解釋呢？
被罰學生
成年事我review返自己，淨係有人話我知學生仲食緊早餐，我淨係嚟叫你哋起身，如果我有心整蠱你哋呢，我可以等播國歌先捉你，嗰個就真係犯國安法。
副校長
如果真係播國歌我哋一定企晒起身架。
被罰學生
呢個都係未知之數。
副校長

學生在會面時，提到不論學生或校方均有共識，在奏國歌前已經站立，就不構成違反國安法或國旗法，只是打鐘後仍在食早餐違反了校規，「我哋冇犯過國安法同國旗法，但你（校方）要我哋停課三日喎。」

副校長則認為雖然未奏國歌，但升旗儀式已經開始。學生則指雖然是在校方訓斥下才站立，但稱「如果播國歌我哋一定起身」，不過校方則認為是未知之數，所以處罰學生。

執業大律師：升旗禮時未站立不觸犯國安法

執業大律師查錫我指出有意圖分裂國家、顛覆國家政權的行為才會觸犯國安法，如單以升旗禮時因食早餐而未有站立理應，不會觸犯國安法下的條例；至於國歌法或國旗法，均要證明有藐視的意圖，他笑言如因食早餐而未有站立就會違法，茶餐廳不少人都已違反了法律。

查錫我認為校方不應隨便以國安法等作為懲罰學生的原因，特別是校方未能指明犯了那一條法例，「下下引伸去國安法，唔代表你真係識國安法！」他又提到法例的目的並非要捉人犯法，特別是在學校中，以教導的方式處理比懲罰更理想。

查錫我指出有意圖分裂國家、顛覆國家政權的行為才會觸犯國安法，如單以升旗禮時因食早餐而未有站立理應不會觸及到國安法下的條例。（資料圖片）
荃灣聖芳濟學生親述因升旗禮被罰停課經過　對被指違國安法感詫異荃灣聖芳濟逾10學生罰停課　涉升國旗禮時食早餐　學生稱不知儀式
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