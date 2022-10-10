荃灣聖芳濟逾10學生罰停課　涉升國旗禮時食早餐　學生稱不知儀式

英文中學荃灣聖芳濟中學上周三（5日）早會升旗播國歌期間，據報有10多名學生被指不尊重國旗，被校方罰停課三天，有被罰學生稱當時正在吃早餐，覺得受屈。學校今早（9日）向家長及學生發通告解釋，指有學生在升旗禮早會開始後不願返回操場或課室集隊，違反校規被罰停課，澄清未有提到違反國安法。《香港01》正就事件向校方查詢。



教育局表示，得悉事件後，即時向有關學校了解情況。局方稱，據悉學校根據校本訓輔機制跟進學生的不當行為，並已就事件向全校家長發出聲明，已提醒學校按相關指引處理有關事宜，並要求學校提交報告，以及會繼續與學校保持密切聯繫，提供適切的意見。



荃灣聖芳濟中學。（校友會FB圖片）

校方否認報警 通告澄清警員到場查刑毀案

荃灣聖芳濟中學上周三舉行升旗禮早會，期間有10多名學生被校方指不尊重國歌，校方罰其停課三日，並需即時離開學校。不過有受罰學生解釋，當時正在吃早餐，不知道有升旗禮，更指一名副校長批評他們不尊重國旗，或違反國安法，揚言要報警處理。

校方今早向家長及學生發通告，解釋當時因有學生在早會開始後仍不願返回課室或到操場集隊，涉觸犯學校校規，故決定將其停課處罰。校方又提到，當日清晨因其閘門口有指示牌被毀壞，故報警處理，警員到場調查與學生被罰停課的事無關，屬兩宗獨立事件。

警方表示，當日早上11時01分接獲該校職員報案，指學校一膠板、兩張紙被人破壞，警員接報到場並翻查閉路電視，發現當日凌晨3時25分，有五男一女在上址出現，其中兩人破壞上述物品，案件列刑事毀壞處理。

▼10月1日國慶 政府辦升旗禮及慶祝酒會▼



+ 14

教育局要求學校提交報告

教育局引述校方表示，學校根據校本訓輔機制跟進學生的不當行為，並已就事件向全校家長發出聲明。局方已提醒學校按相關指引處理有關事宜，並要求學校提交報告，以及會繼續與學校保持密切聯繫，提供適切的意見。

局方表示，《國歌條例》及《國旗及國徽條例》對升國旗儀式和奏唱國歌當守的禮儀有明確的規定，學校應教育學生有關禮儀，如應當肅立和舉止莊重；如有學生做出不尊重國旗及國徽的行為，學校應立即跟進。局方提醒學校應按校本情況和一貫的訓育及輔導安排，以合情、合理和合法的方式處理，以期讓學生作出改善。

教育局稱，一直透過學校探訪及與學校的日常接觸，了解學校升掛國旗和舉行升國旗儀式的情況，並按需要向學校提供建議及支援。