荃灣聖芳濟學生親述因升旗禮被罰停課經過　對被指違國安法感詫異

英文中學荃灣聖芳濟中學上周三（5日）早會升國旗播國歌期間，有10多名學生被指不尊重國旗國歌，被校方罰停課三天。有涉事學生稱感到無辜，強調當時沒聽到國歌響起，憂慮若記錄在案，將影響日後升讀心儀大學，「我就覺得好詫異，我根本冇犯國安法，我聽唔到嘛。」他指雖然停課三日，有老師願意拍片或經網上教學，但校方並未提供明確指引。



至於學生的反應則兩面，反對的聲音指出校方並無明確早會指引，支持方則認同校方，認為涉及對於國家尊重的問題。有家長則斥責校方的懲罰過於嚴厲，並感受到學校近年政治化的轉變，「其實都係百厭啫，10幾歲調皮啲好正常啫，警告下就算啦。」



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學生稱當日正在露天操場進食 不知正在升國旗播國歌

涉事的高中學生Anthony（化名）稱，一共14名互不相識及來自不同年級的學生被處罰。他指事發當日正在露天操場進食，突然被副校長喝令「企起身」，才得知正在升國旗播國歌。直至早會完結回到課室後，校長或鄧老師當中一人，指責他們違反國安法，不尊重國旗，並要求立即離開學校及停課三日。「一開始冇話我哋犯咩，上完去過半個鐘，佢突然話我哋犯咩法咩法……佢話可能係國安法或者國旗法。」

Anthony坦言，並沒有因此憎恨副校長，僅感到詫異，強調當時沒聽到國歌響起，「我就覺得好詫異，我根本冇犯國安法，我聽唔到嘛。」他認為校方在沒有證據下處罰並不合理，理應向他們講解錯處。雖然目前校方仍未記缺點、小過或大過，但他憂慮若記錄在案，將影響日後升讀心儀的大學。

停課三日僅得少量老師協助在家學習

問到家長如何看待此事，Anthony沒有向父母反映，並認為家長當然站在校方的立場。他亦重申，曾向數名涉事同學傾談，各人當時確實沒聽到國歌。至於停課的三日，他坦言「心態當放假」，雖然有少量老師願意拍片或透過Zoom教學，讓他得以在家學習，但學校並未向他們提供明確指引。

學校澄清告示指︰「有學生觸犯校規，在早會結束後，仍不願返回課室或到操場集隊，校方決定以停課處罰學生。」（家長提供）

校方澄清告示指涉事學生觸犯校規 未提及國安法

亦有家長向記者提供學校昨日的澄清告示，內文指「有學生觸犯校規，在早會結束後，仍不願返回課室或到操場集隊，校方決定以停課處罰學生」。校方並提到學校大門同日早上6時半，發現有指示牌被毀壞，警方調查後，認為與學生停課一事無關，為兩宗獨立事件。惟訊息未提及涉事學生犯下國安法。

家長斥校方過於嚴厲︰10幾歲調皮好正常

家長李先生認為，學生可能站在一旁聊天，斥責校方的懲罰過於嚴厲，擔心涉事學生的進度會停滯，「其實都係百厭啫，10幾歲調皮啲好正常啫，警告下就算啦。」他表示明白校方的難處，但感受到學校的轉變。

學生︰校方沒有明確早會升旗相關指引

就讀中六的梁同學因準備測驗，事發時並不在場，他認為停課的阻嚇力低，「對外界嚟講停課可能係重，但學生唔會咁諗，覺得放幾日假。」但他亦認為涉事學生不必記過，因校方並無明確的相關指引。另一學生吳同學認為，校方處理方法正確，因涉及對國家、國旗及國歌的尊重。

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