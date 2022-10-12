增4788確診　增5宗XBB亞系輸入個案　新加坡國際學校排球隊爆疫

今日（12日）新增4,788宗確診，輸入個案佔368宗，佔整體個案7.69%。本港再發現多5宗XBB亞系輸入個案，涉4女1男，年齡介乎34歲至65歲，患者於10月4日至9日抵港，全部均為無症狀感染，現時本港累計6宗XBB及1宗BA.2.75.2亞系輸入個案。



昨日再多222名患者入院，佔整體1,621名留院病人的13.7%，比率較前一日上升1.5%；危殆病人及嚴重病人各增3名，整體危重病人較前一日減少4人，佔留院人數約0.4%，正接受深切治療減至12人。另外，今日再多9名患者離世，7日平均死亡率為0.159%，比昨日略減。



學校方面，今日有682名學生及教職員呈報陽性，涉471間學校，另有10間學校的個別班級，以及新加坡國際學校排球隊爆疫需停課7日。院舍方面則有3間院舍有確診個案，5名院友及1名員工中招，6名院友被列為密切接觸者。



衞生署今日公布新增4,788宗確診個案，當中本地個案佔4,420宗。而輸入個案為368宗，佔整體個案7.69。輸入個案中，207宗為機場檢測樣本陽性、105宗為第1至3日樣本陽性、54宗為第4至7日樣本陽性，餘下2宗為在檢疫中心期間樣本陽性。

此外，衞生署公共衞生化驗服務處亦在本港的輸入個案當中發現新增5宗XBB亞系個案，截至今日零時零分，本港累計6宗XBB及1宗BA.2.75.2亞系輸入個案。

XBB亞系個案詳情 ：



1)50歲男子，十月四日由英國抵港，於十月六日檢測陽性，無症狀感染。

2)52歲女子，十月六日由新加坡抵港，於十月八日檢測陽性，無症狀感染。

3)49歲女子，十月九日由印度抵港，於十月九日檢測陽性，無症狀感染。

4)34歲女子，十月九日由泰國抵港，於十月九日檢測陽性，無症狀感染。

5)65歲女子，十月六日由新加坡抵港，於十月八日檢測陽性，無症狀感染。

另外，BA.4／BA.5變種病毒株個案方面，衞生署公共衞生化驗服務處於10月3日至10月9日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約1.3%及94.1%。

學校方面，今日有682名學生及教職員呈報陽性，涉471間學校，另有10間學校的9個班級，以及新加坡國際學校的排球隊因爆疫需要停課7日。院舍方面則有2間安老院舍及1間殘疾院舍有確診個案，5名院友及1名員工中招，共6名院友被列為密切接觸者。

呈報陽性個案安老院舍：



1)力健敬老之家(新界上水石湖墟新豐路2號地下及閣樓)

2)來來護老中心（荃威）有限公司(新界荃灣荃景圍191-195號荃威花園第一期商場地下低層23-38號舖)

呈報陽性個案殘疾人士院舍：



1)愷悅弱智人士之家有限公司(新界元朗丈量約份第118約地段第130號A、B、C、D及E分段)

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醫院管理局公布截至今日凌晨零時，有共有1,621名確診病人留醫治療，當中有222名新增確診病人，佔約13.7%。計算近7日每日平均新入院病人為205人。

目前留院的危殆及嚴重病人分別有31名及23名，危殆病人與昨日數目一樣，嚴重病人則減少4人，當中12名危殆病人正接受深切治療。新增危重病人佔新入院病人維持在2.7%。

死亡個案方面，截至今日凌晨零時零分，新呈報9宗感染新冠病毒病人離世個案。

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