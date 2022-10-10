美入境婦染Omicron XBB.1亞系列港首宗　專家指傳播力高重症率低

衞生署今日（10日）公布新增4,874宗確診，連續三日在近5,000宗水平；輸入個案佔396宗，至少是6月中以來單日最多，不過相比同日有9,094人入境，個案佔比為4.35%，七日平約為4.28%。



新Omicron變異病毒株在全球升溫，衞生防護中心表示在輸入個案當中發現一宗BA.2.75.2，以及本港首宗XBB.1亞系個案，兩宗均為無症狀感染。其中XBB.1患者為50歲女性，她在9月25日由美國抵港，9月27日檢測發現確診。



今日再多10名患者離世，涉及3男7女，年齡介乎49至94歲，其中3人已打4針。7日平均死亡率為0.165%，較昨日輕微上升。



今日疫情概要：



-確診個案4,874宗

-輸入個案396宗，佔整體個案8.12%，佔同日入境人數的4.35%

-新增10宗死亡個案，疫情累計死亡率0.57%，7日平均死亡率0.165%

-1,656名確診病人留醫，當中有191名新增確診病人，新增入院病人佔整體留院率11.5%

-單日新增危重症總數對比留院人數為0.5%

BA.4／BA.5變種病毒株個案方面，衞生署公共衞生化驗服務處於9月30日至10月6日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本，分別佔約1.6%及93.9%。

XBB.1致新加坡再爆疫 理大蕭傑恒：重症率仍然低

另外，輸入個案方面，XBB.1亞系首次出現在本港出現。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，XBB.1為BA.2.75及BA.2.10譜系的融合，免疫逃逸能力雖然暫時最高，但病毒在N蛋白及E蛋白的變異不大，故其重症率仍然低，「唔會令到T細胞完全唔認得隻病毒。」他續指，相信隨著外國交流愈來愈多，未來將會出現較多變異病毒株，但病毒只要是Omicron的後代，「都不會突然變惡」，故市民無須過分憂慮。他指出，暫時難以估計此會否成為主流病毒株，但新加坡在XBB.1流入社區後，個案有上升。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，目前全球確診XBB.1的患者病情均屬輕微，而關於此病毒的資料較少，故均靠實驗室的數據分析。他表示，XBB.1對單克隆抗體影響最多或令其失效，但不影響現時口服抗病毒藥的功效。

至於傳播方面，他認為實驗室數據難以完全反映病毒在現實世界的增長速度及生存優勢，暫時難以評估其傳染性。他又指，近期香港做病毒基因分析較多，再加上入境人數增加，「間中發現（新變異病毒）係預期之內」，XBB.1未必會立即引起風險，但政府仍要留意此病毒的發展。

▼10月7日 疫情記者會▼



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今日學校有1,362宗呈報個案，涉及1,141名學生及221名教職員，共681間學校呈報個案。另有23間學校的25班需要停課7日。新增多於一個班別需要停課的學校，包括台山商會中學及東華三院馬振玉紀念中學。

院舍方面則有2間安老院舍及4間殘疾院舍有確診個案，7名院友中招，共39名院友被列為密切接觸者。

新呈報確診個案的安老院舍包括：



1、福健護老院 (深水埗北河街173至179號及元州街45號龍安大廈1字樓)

2、靈實司務道寧養院（將軍澳靈實道19-21號)

新呈報確診個案的殘疾院舍包括：



1、明愛景康居 (葵涌荔枝嶺路31號明愛賽馬會荔景社會服務中心地下及1字樓(部份))

2、新生精神康復會竹園宿舍 (黃大仙竹園(北)邨梅園樓102至107室及201至208室)

3、保良局李兆忠紀念復康中心 (沙田大圍悠定街7號)

4、香港傷健協會樂融軒 (新蒲崗景福街118號景泰苑地下、一樓及二樓)

多191患者入院 4.2%屬危重病人

醫院管理局公布截至今日凌晨，有共有1,656名確診病人留醫治療，當中有191名新增確診病人，佔約11.5%。計算近7日每日平均新入院病人為196人。

目前留院的危殆及嚴重病人分別有37人及25人，較昨日少3人危殆及多1名嚴重病人，當中15名危殆病人正接受深切治療。新增危重病人佔新入院病人為4.2%。

多10患者 7日平均死亡率維持低水平

死亡個案方面，昨日呈報10宗感染新冠病毒病人離世個案，涉及3男7女，年齡介乎49至94歲。新呈報離世病人當中，2人來自院舍。至於疫苗接種方面，3人已打4針、2人已打3針、1人已打2針、4人無打針記錄。7日平均死亡率為0.165%，較昨日比率上升。