疫情｜上海七區招聘社區防控專崗人員　共招940人合約期2年

內地疫情持續升溫。近日，上海市多區公開招聘從事社區防疫工作的社區防控專崗人員，招聘人數多達940人。



10月10日，上海市浦東新區人社局發布公告，為做好新冠疫情防控和高校畢業生就業工作要求，浦東向社會公開招聘從事社區防疫工作的社區防控專崗人員575名。

公告指出，社區防控專崗是根據新冠肺炎疫情社區防控工作需要設置的階段性、臨時性工作崗位。社區防控專崗人員與招聘街鎮社工事務所簽訂書面勞動合同，合約期為2年。

除此之外，上海其他各區都相繼公開招聘社區防控專崗工作人員，面向人群包括應屆高校畢業生（含離校2年內未就業高校畢業生），以及符合條件的非應屆高校畢業生。

上海市嘉定區南翔鎮一小區內，工作人員對「無接觸社區保供站」貨架上的貨物進行二次消殺。（新華社）

招聘人數方面，除了浦東新區575名，還包括黃浦區50名、靜安區54名、長寧區70名，虹口區84名、楊浦區90名。此外，普陀區部分街道也發布防控專崗人員招錄公告，其中宜川路街道5名、普陀區長征鎮7人、甘泉路街道5人。

長寧區社區防控專崗公開招聘公告顯示，社區防控專崗人員主要工作包括排摸社區常住人口基本信息，了解社區重點人員情況；了解社區內重點機構和重點場所社區防控工作情況；健全小區（網格）、樓棟、單元社區防控工作網絡，組織動員居民組建社區防控志願者隊伍；對接疫情防控有關對口單位，鏈接資源；落實其他社區防控重點工作任務。