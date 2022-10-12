類鼻疽｜今年暫錄29宗6人死　2/3居深水埗區　打風暴雨後最高危

本港除了新冠病毒，突現死亡率最高可達75%的類鼻疽細菌疫情。衞生署衞生防護中心今日（12日）表示，中心接獲醫管局九龍西聯網通報，於今年8月至10月期間錄得15宗人類感染類鼻疽個案，今年累計已有29宗，打破過去五年紀錄，當中20人居於深水埗區。19名病人已出院，4名病人仍然留醫；另有6名病人已離世，涉及4男2女，年齡介乎54至93歲，當中5人為長期病患者，死亡玈達20.7%。



中心指出，感染個案於颱風或暴雨後較常出現，人類可能通過接觸受污染的土壤和水源、吸入受污染的微塵／水滴和飲用受污染的水而受到感染。不過人傳人非常罕見，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。類鼻疽常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹等。中心提醒市民，如出現病徵，應盡快求醫。



本港於今年8月至10月期間錄得15宗人類感染類鼻疽個案，而今年至今共錄得29宗人類感染類鼻疽個案。（資料圖片）

過去五年錄得3至17宗 今年8月起已有15宗

衞生署衞生防護中心今日表示，類鼻疽盛行於東南亞及澳洲北部，是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病。本港每年均有錄得人類感染類鼻疽個案。根據醫管局紀錄，本港2017年至2021年期間錄得的人類感染類鼻疽個案數目分別為：12宗、6宗、3宗、12宗和17宗個案；中心接獲醫管局九龍西聯網通報，於今年8月至10月期間錄得15宗人類感染類鼻疽個案。

患者分布七區 一死者無長期病患

根據醫管局的資料所得，本港今年至今共錄得29宗人類感染類鼻疽個案，涉及21男8女，年齡介乎42至93歲，20宗居於深水埗區，其餘病人居於觀塘、黃大仙、西貢、葵青、東區和油尖旺。19名病人已出院，4名病人仍然留醫，6名病人已離世，涉及4男2女，年齡介乎54至93歲，當中5人為長期病患者，即有一名死者沒有長期病患。

今年29宗類鼻疽個案，有20宗患者居於深水埗區。（資料圖片／盧翊銘攝）

深水埗區環境樣本對類鼻疽呈陰性反應

就九龍西聯網通報的8月至10月期間錄得的15宗個案，中心的初步流行病學調查顯示，病人大部份有長期病患及免疫力弱，病人沒有到訪相同的地點。鑑於有關病人均居於深水埗區，中心已於區內進行調查並採集有關環境樣本，所有樣本均對類鼻疽呈陰性反應。

颱風或暴雨後類鼻疽伯克氏菌或曝露地面容易散播

根據海外文獻和本地數據，類鼻疽病菌一般在環境存活。感染個案於颱風或暴雨後較常出現，原因是颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

發言人指出，類鼻疽伯克氏菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。人類可能通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷／傷口）、吸入受污染的微塵／水滴和飲用受污染的水而受到感染。人傳人非常罕見，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。視乎感染的部位，類鼻疽常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。市民如出現病徵，應盡快求醫。

市民應採取以下措施預防感染：



避免接觸受污染的土壤

進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿著適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴

接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴

盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋

接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手

注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水

外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險

中心發言人表示，現時沒有針對類鼻疽的預防疫苗。中心呼籲市民提高警覺，特別是高風險群組例如長期病患者，於暴風雨後避免接觸土壤或泥水，以免受類鼻疽病菌感染。

市民可參閱衞生署衞生防護中心網站，以​了解更多有關類鼻疽的資料。