類鼻疽｜三個月內爆15宗個案　逼近過去20年總和四分一　衞署調查

死亡率最高可達75%的類鼻疽個案，過去三個月在香港突現15宗呈報，三個月的數字已直逼以往20年總和四分一，衞生防護中心正調查新個案病人的接觸歷史及臨床情況等資料。



衞生署指，類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病，主要通過接觸受污染土壤和水源及飲用受污染的水受到感染，並證實今年8月至10月期間接獲醫院呈報共15宗感染個案，初步顯示絕大部份病人均有長期病患或免疫力低。



衞生防護中心證實，今年8至10月相繼出現15宗此類個案，正調查病人的接觸歷史、高危因素和臨床情況等。初步調查顯示，絕大部分病人均有長期病患或免疫力低。（資料圖片）

星泰及澳洲北部流行 病徵包括發燒及局部淋巴結腫大

類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病，於新加坡、泰國等東南亞國家和澳洲北部地區流行。臨牀表現包括局部感染，如皮膚膿腫、亦有肺炎、腦膜腦炎、敗血症或慢性化膿性感染。常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。

1983年本港首現個案 衞生防護中心正追查新個案接觸史

有指，公立醫院接連發現多名類似病症的病人求醫，出現發燒、咳嗽等如傷寒的症狀，其中多名病人居於深水埗。經診治，明愛醫院發現病人感染類鼻疽。衞生防護中心證實，今年8至10月相繼出現15宗此類個案，正調查病人的接觸歷史、高危因素和臨床情況等。初步調查顯示，絕大部分病人均有長期病患或免疫力低。

過去20年錄61宗個案 死亡率最高達75%

據資料顯示，本港1983年首宗人類感染類鼻疽個案於1983年發現。不計今年統計，過去20年本港先後錄得61宗類鼻疽個案，近年該病增幅迅速上升，其中2013至2017年共有逾30宗個案，被指已成香港的風土病之一。根據衞生署資料，類鼻疽可以用抗生素治療，類鼻疽的死亡率約為40%至75％。

衞生防護中心證實，今年8至10月出現15宗類鼻疽個案，正調查病人接觸歷史。(資料圖片)

罕見人傳人 患者血液或體液可接觸傳播

根據衞生署資料，類鼻疽是伯克氏菌引致的疾病，這種細菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。至於傳染途徑，主要是人類皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，但也可能經由吸入、進食受污染的土壤或水；另外，因為許多不同的動物均可能被感染，包括羊、馬、豬、猴、囓齒類及鳥類動物等，惟目前尚未證實這些動物為重要的傳染來源。衞生署指，該病人傳人的情況暫時非常罕見，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。

▼10月10日起強制檢測公告▼



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