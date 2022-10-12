類鼻疽｜罕人傳人惟死亡率高　專家促查環境因素及病人行蹤重疊史

死亡率最高可達75%的類鼻疽個案，過去三個月在香港突現15宗呈報，三個月的數字已直逼以往20年總和四分一。呼吸系統科專科醫生梁子超分析，個案本身有長期病患影響身體抵抗力，但類鼻疽罕有人傳人現象，從公共衞生角度來看不易有規模性爆發，即使個案突增亦毋需過份擔心，但當局必需查出及清理環境污染源頭，



呼吸系統專科醫生梁子超分析，類鼻疽罕有人傳人現象，從公共衞生角度來看不易有規模性爆發，應清理環境污染源頭，並表示對於突增的感染現象「唔需要太擔心」。（資料圖片／譚威權攝）

三個月15宗個案屬偏高 若有環境因素須清除

梁子超表示，類鼻疽常出現在熱帶地區，東南亞及澳洲等地都有，雖然其死亡率相對高，但絕大部份因受感染人士本身有長期病患，影響身體抵抗力而推高死亡率，強調普通公眾「唔需要太擔心」。梁又指，類鼻疽罕見人傳人，從公共衞生角度來看不容易有規模性爆發。雖然近月突現15宗個案，數量屬偏高，但若能清除環境污染問題，可令風險降低。

有指多名類鼻疽病人出現在深水埗區，梁子超認為，感染源頭應視乎衞生署流行病學調查結果，患者去過的地方會否有重疊之處。（資料圖片／盧翊銘攝）

梁子超促收集環境樣本 調查患者行蹤有否重疊

有指多名病人出現在深水埗區，梁子超認為，感染源頭應視乎衞生署流行病學調查結果，患者去過的地方會否有重疊之處：「主要睇下有啲地方係咪濕度同埋溫度都令到細菌會好容易大幅度繁殖，咁人經過、吸入病菌，或者接觸過受污染嘅食物都有機會感染。」梁子超強調，若患者足跡集中出現在某一地區便要特別留意，收集相應環境樣本，調查當中是否有桿菌，以此找到頭緒，並清理相關地方減低環境風險。

主要睇下有啲地方係咪濕度同溫度令到悍菌好容易大幅繁殖，咁人經過、吸入病菌，或者接觸過受污染嘅食物都有機會感染。 呼吸系統科專科醫生梁子超

梁子超強調，若患者足迹集中在某一地方便要特別留意，衞生當局收集相應環境樣本，調查當中是否有病菌，並清理相關地方。（資料圖片）

暫難推斷個案急增原因 全球暖化屬可能因素之一

近三個月數字銳升，已直逼以往20年總和四分一，梁子超亦言暫難推斷原因，但留意到全球天氣暖化，估計「會唔會某啲水土有特別，令到病菌有大幅度增生，有機會透過某一啲環境污染令到個案增多。」梁子超強調，截至目前類鼻疽呈報個案本身都有病患，跟以往見到情況一致，不需太擔心近日情況是特別變異引致。