華潤設獎學金助清貧中學生　年底招募名額40每人$5000

華潤集團旗下華潤萬家今日（13日）宣布全力打造「潤莘-圓萝」獎學金計劃，以深水埗區、觀塘區、黃大仙區及油尖旺區的中三至中五學生為對象，今年12月起申請，明年6月公布名單，40個名額，每人可獲5000元獎學金。

該計劃目的是鼓勵家庭經濟有困難、有良好品德修飬及成績優異的同學繼續升學，將來學有所成回饋社會。



「潤莘-圓萝」獎學金計劃於今年12月至明年4月21日接受申請，今日啟動招募儀式。（劉夢婷攝）

「潤莘-圓萝」獎學金計畫於今年12月至明年4月21日接受申請，申請學生須經學校校長推薦，並提交成績表、家庭經濟狀況文件等副本，經該獎學金評審委員會評審合格，每人將可獲得 5,000元獎學金。得獎名單將於明年6月公布，預計明年7 月中旬頒發第一批獎學金，名額40名。

教聯會將審核家庭經濟狀況及學業成績

華潤萬家推出「潤莘-圓萝」獎學金計畫，以深水埗區、觀塘區、黃大仙區及油尖旺區的中三至中五學生為對象。（資料圖片）

該計劃由香港教育工作者聯會承辦，教聯會主席黃錦良表示，本次獎學金審核主要看兩項條件，第一為學生家庭經濟狀況，「睇下佢屋企有冇攞支援嗰啲」；第二是學生的學業成績、品德情況及學業奮鬥過程。審核過程不設面試，黃錦良稱「盡量客觀」。

5千元不多但名額可以加

黃錦良指，對於基層學子「五千蚊唔係好多，學生可以攞去買啲學習用品、或者學習自己嘅興趣，希望可以幫到佢哋圓夢」。他表示，將來會持續增加獎學金名額。