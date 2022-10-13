床底藏屍案｜被告向女兒認監生打死女友　指對方曾露胸大叫被強姦

中年漢涉打同居女友致她身上有101處外傷及14肋骨骨折，之後把其屍體藏於床底案續審，被告女兒今（13日）在高等法院作供，庭上透露其父事發後曾向她發訊息，稱殺死了同居女友。他指女友在他面前露胸聲稱遭強姦，又在單位大叫大喊，他因此動手。被告在訊息說：「兩條路，一條就喺死，一條就喺終身監禁，我諗你知我揀邊條」。之後又提到將會逃去越南。女兒稱以為被告發神經，故只是敷衍回應幾句。



被告羅偉文，50歲。他被控於或約於2019年3月17日，在港謀殺劉莉芝（34歳）。被告否認謀殺罪，承認誤殺罪，不獲控方接納。

被告羅偉文向女兒發出的訊息，稱他監生打死了同居女友劉莉芝。(資料圖片)

女兒指被告煩封鎖其WhatsApp

被告女兒羅凱盈作供，控方先在庭上讀出其證人供詞，透露父母離婚後，她與母親同住。她有一個同父異母的胞弟。她因被告「太煩，成日講無謂嘢」，因此在WhatsApp封鎖了被告。

向女兒稱監生打死了劉

控方繼而讀出2019年3月17至19日之間，兩人的Facebook訊息對話，被告起初表示：「你打電話俾Daddy，我死前想同你講啲嘢」。被告其後在訊息指：「Sony(死者劉莉芝的英文名)死咗，你千其唔好同人講」，又稱：「兩條路，一條就喺死，一條就喺終身監禁，我諗你知我揀邊條」。被告繼而指「你有呢個Daddy，真係羞恥」，又說：「佢識到我好慘架，我監生打死佢」，又稱將會逃至越南。

主要證人供詞。(詳看下圖)

指事件有很多內情

女兒之後問被告，劉是否真的死去，女兒又回應道：「佢收留你，死咗都係因為你，你個心過唔過到自己」。被告回覆：「過唔到」，但同時指很多「內情」，指自己「差啲俾佢害死」。女兒回覆：「但你殺咗佢囉」。

形容劉特登整個波出嚟

兩人交談的最後一個訊息中，被告稱：「唔係佢死，就係我死」，又指劉曾「特登整到個波出咗嚟」，聲稱被強姦，被告因此動手，而劉其後死去。女兒在口供亦稱，當時以為被告說謊，又想問她借錢或發神經，故只敷衍回覆數句。

女兒作供時亦透露，她自12歲起吸食冰毒，直至懷孕時戒掉。被告曾於6、7年前問她，如何取得冰毒，她當時有把她的冰毒給予被告。

案件編號：HCCC167/2020