床底藏屍案｜單位內曾有三人同住　事主曾懷疑女友人是第三者

中年漢涉毆打同居女友至她身上有101處傷致死，之後把其屍體藏於床下底案續審，事發後曾上單位並在藏屍位置上的床睡覺的女子，今（13日）在高等法院作供。她稱與事主是朋友，她也曾住在案發單位，並與被告及事主同住，後來事主懷疑她與被告有染，但她稱這只是事主的幻想。她之後離開了單位數天，再問二人可否讓她回去，被告後來留了口訊給她，指事主離開了，她可以回去睡，她便再上單位，她有問被告事主去了哪，被告稱不知道。她又指，與兩人同住時，曾見被告與事主吸冰毒。



被告羅偉文，50歲，被控於或約若於2019年3月17日，在將軍澳寶林邨寶儉樓一單位內，謀殺女子劉莉芝（34歳）。

女友人耶喜誼供稱，事主劉莉芝曾指她與被告有染，但強調這乃劉之幻想。(朱棨新攝)

被告與劉曾到夜總會捧場

花名「啫喱」的女證人耶喜誼供稱，她在案發前3至4年認識劉，當時兩人在同一夜總會工作。耶於2017年尾至2018年初，曾搬至劉於寶儉樓的單位同住，至2019年初，劉告知她認識了一名男友，又指她和男友到耶工作的夜總會「捧場」。

劉指耶穿了其前夫送的裙

約於2019年2月尾，劉與男友，即被告羅偉文，到耶工作的夜總會，耶向他們稱她沒有地方可住，劉便建議耶搬到單位與他們同住，三人遂於翌日凌晨一同到單位。自始，耶開始和被告及劉同住，直至同年3月13日，劉不滿耶穿了劉前夫所送的裙子，兩人爭吵後，耶便離開了單位。

認為耶曾與被告發生性行為

耶於3月15日曾再找劉，當時劉情緒激動，語無倫次，又指劉當時罵耶和被告有染，又指耶曾趁劉洗澡時和被告發生性關係。但耶指此事是劉幻想出來的。

被告通知耶可回單位睡覺

耶翌日致電被告，問她可否讓上單位留宿，被告卻稱劉「發哂癲」，不便讓耶留宿。被告於17日向耶傳送語音訊息，指劉離家，耶可以到單位留宿。耶便於同日凌晨上單位睡覺，並睡在碌架床的下層，至晚上才離開單位。耶稱她在單位內曾和被告傾談，被告稱𣎴知劉到了哪裏。

劉病發時會燒東西

耶又稱，與被告及劉同住期間，見過被告吸食冰毒數次，劉亦會吸食，但份量較被告少。耶亦指，劉有精神問題，但她與劉同住時劉已康復，亦未有見到她精神病發。耶在接受辯方盤問時，認劉病發時曾燒床褥，但當時劉仍未結識被告。此外，劉病發時亦會放火燒東西，及把物件扔出街。

辯方續問耶，有否向被告稱劉會攬著「必打佛」自言自語，耶反指是被告告知她這事，她沒有見過劉這樣。

案件編號：HCCC167/2020