床底藏屍案｜被捕後承認對死者拳打腳踢　被告藏屍後全屋清潔

中年漢涉殺死同居女友後，把屍體藏於床底。中年漢否認謀殺罪受審，案件今（14日）在高等法院續審。庭上播出被告捕後的錄影會面，被告在會面中承認曾將死者雙手捆綁在床邊靠窗位置，更曾至少兩度對其拳打腳踢。至被告某天從睡夢中醒來，發現死者躺在地上沒有反應，便將其藏於床底。被告另表示在藏屍後有作全屋清潔，稱：「死咗人還死咗人，都要清潔㗎」。



案發時隸屬東九龍重案組、偵緝警員何龍供稱，於2019年3月20日凌晨時分，奉命到將軍澳寶林邨尋找死者屍體及可疑物品。何與同僚首先到死者單位外按門鐘和拍門，但未獲回應。其後有警員將在被告身上發現的鎖匙帶到現場，何進入單位後作快速觀察，發現廚房、廁所、客廳沒有人影。而廳內有一張碌架床，警方即判斷唯一可藏屍地點在該床下層，因為上層滿佈雜物。

警員到單位發現死者屍體 已見屍斑

警員遂移開床上的床具及左邊床板，發現一張白色被子蓋著整個床下儲物空間，掀開被子即發現死者的屍體。此時，屍體已有屍斑，身體手、腳等外露位置有瘀痕，死者背向天，面部微微轉向左。警方原打算移開死者身上的粉紅衣物，但發現它似乎纏繞著死者的頸部，並連著一條白色耳機線。警方其後待法醫到場再按其指示移動屍體，何另確認未有在單位內發現任何毒品及吸毒工具。

庭上隨後播放被告錄影會面片段，他稱與死者經朋友介紹認識，為朋友關係，於案發約一個月前搬到死者家居住。被問及兩人是否男女朋友關係，被告稱：「唔知算唔算，佢有好多男朋友」。被告另指，他最後一次見死者是在5至6日前，稱：「佢（死者）食完毒品咪發癲囉，佢日日都食㗎啦」。死者當時一訓醒便會將家中物品扔出走廊，之後更曾試過跌下樓梯。

被告形容死者「間歇性嘈喧巴閉」，所以他曾摑對方兩巴，並斥：「唔好嘈啦」。死者則繼續不斷大叫，一時又從廁所出來稱遭強姦，一時又將東西扔出屋外，又斥被告為「通緝犯」。被告因而用毛巾綁住死者的雙手，再綁在近床的窗框上，之後便到沙發上睡覺。被告自言他亦有吸食毒品的習慣，所以並不清楚時間，但經常會被死者吵醒，因而試過用腳踢她一至兩次，稱：「佢成日都發癲，想佢靜一靜咋」。

被告稱雖無血跡 但亦全屋清潔

及至3月17日凌晨，被告睡醒便發現死者躺在地上，拍她亦沒有反應。被告遂「驚一驚」，想報警又不敢報警。過了逾半小時，被告最終決定用被子包著死者放入床底，再用衣服包著其頭部。被告指當時地下沒有血跡，但仍進行了全屋清潔，稱：「死咗人還死咗人，都要清潔㗎」，又指自己「日日都會清潔」。被告之後約在3至4小時離開單位，並致電哥哥稱：「我好似殺咗人」，惟對方並不太相信。被告另之後曾兩度重返單位收拾個人物品，其中一次是在朋友陪同下前往。

被問及當時是否確認死者已死去，被告自言不敢確認，但又指死者半個小時都沒有郁動。被告另稱不清楚他當時是什麼狀態，自言當日有吸食冰毒，更是「日日都有食」 。

被告羅偉文，50歲。他被控於或約於2019年3月17日，在港謀殺劉莉芝（34歳）。被告否認謀殺罪，承認誤殺罪，不獲控方接納。

案件編號：HCCC167/2020