施政報告｜工聯會倡發每月上限$9000失業津貼　本地工人優先就業

特首李家超將於下星期三（19日）發表任內首份施政報告，工聯會權益委員會聯同行業工會代表今日（15日）到政府總部請願，期望特首能勇於擔當，施政報告在勞工政策方面應多加著墨，切實保障廣大勞工權益，包括建立全面失業保障制度，為失業人士發放上限為9,000的元津貼，以及檢討僱傭條例「4118」規定，加強自僱人士保障等。



工聯權委主任丘燿誠：結業潮或會席捲而來

工聯會權益委員會表示疫情持續近三年，接連有百年老店及大型連鎖店結業，失業、停工或被要求放無薪假等成為了常態。工聯權委主任丘燿誠表示，早前的「臨時失業支援」計劃共收得47萬份申請，反映出勞工市場嚴峻，設立失業援助制度有必要性。即使最近失業率回落，但隨着各項紓困措施陸續結束，結業潮或會席捲而來，基層勞工又必再受到影響。

丘燿誠促請政府短期內因應疫情及經濟狀況，設立進階版的「臨時失業支援」計劃，為失業人士發放津貼，上限9,000元，最長為期6個月。同時儘快研究長遠失業保障機制，究竟是失業保險，或是優化失業綜援，勞工界都期望能與政府討論。

加強零散工及自僱人士保障

另外，勞動市場出現零散化的趨勢。工聯權委副主任林偉江表示，勞動市場越來越多自由工作者，但現行的勞工法例下零散工不論在收入、勞工保等多方面均缺乏保障。政府應儘快進行研究，解決零散工的僱傭身份判定問題，並建立發牌制度，加入保障零散工權益的條款。

林偉江又提到不少僱主以安排僱員工作的4星期內，至少有一星期安排少於18小時的工作時數等方式逃避「4118」規定，剝削員工應有的法定權益及福利。林偉江建議政府改以「4072」釐定僱傭關係，即工友在4星期內為同一僱主工作滿72小時，即可獲僱傭條例保障，加強對散工、兼職工的保障。

反對擴大輸入外勞

雖然失業率下降，但建造業的失業率仍處於一個高水平，香港建造業總工會副秘書長楊柏通指政府不應貿然擴大輸入外勞，打爛本地工人飯碗，即使有聲音指行業人手短缺，他認為是因為政府沒有規劃所導致的「人為缺人」，指若政府能適度及有序開展工程，並制定一個合理施工期，相信本地人力資源便會足夠，同時應長遠規劃培訓本地人才，改善地盤工作環境，做好人力資源政策。

促政府帶頭取消外判

工聯權委又指出政府的外判政策是制造「貧窮勞工」的原兇之一。香港護衛及物業管理從業員總會副主席王志雄指政府連保障勞工的責任也外判，造就市場、中介公司對前線僱員的不公平待遇。雖然2019年外判合約經優化後，前線工友的薪金有輕微上升，但由於政府的採購策略仍維持「價低者得」，承辦商以僅高於最低工資的薪酬聘用員工以節省開支。再者，外判工的年資會隨合約完結中斷，與年資有關的福利如年假等無法累積。工聯權委建議政府全面審視外判制度，實際需要的崗位改為長期聘用，最少支付「生活工資」。