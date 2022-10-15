施政報告｜學者倡加強本地人才培訓　籲土地問題以市民利益為依歸

行政長官李家超下周三（19日）將發表任內首份《施政報告》，料將提出吸引人才的措施。港大社會科學院副院長葉兆輝今日（15日）強調，培訓本地人才同樣重要。他指，內地現時有兩個流行用語「躺平」和「擺爛」，反映不少年輕人感到無希望，認為社會要有讓年輕人有動力和目標。房屋問題方面，葉認為香港並非欠缺土地或資源，而當局須以市民利益為依歸。



另外，社區組織協會副主任施麗珊表示，基層市民最希望政府優先處理房屋、通關和社會福利等。她解釋，通關問題直接影響基層的生計，有跨境貨車司機及地盤工作工人反映，因為有建築材料由內地難運到港，令他們無法開工。



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葉兆輝今日在商台節目《政經星期六》中表示，最新統計數字顯示，在疫情下有60%家庭收入減少。他認為疫情下，領取日薪的市民「手停口停」，社會須要思考是否忽略低技術人士，令貧富差距越來越大。

至於房屋議題，葉兆輝認為在疫情期間，當中央作出呼籲，特區政府很短時間已能找到土地，興建社區隔離措施，反映香港並非欠缺土地或資源：「問題在於政府有否拆牆鬆綁，擺平各界利益，以市民利益為依歸。」他又指，基層市民每日正居住在不適切的環境中，而城規會正處理改劃粉嶺高球場部份土地興建公屋的申請，但當中有人以「我要打波」為由反對。

至於在反修例運動期間被捕的年輕人，葉兆輝指，社會上有少數人對他們存有歧視及標籤，但他稱接觸到被捕青年中，大多都知道辜負父母期望，希望重新出發及在香港發展，故希望社會能與他們同行。

施麗珊在同一節目中指，基層市民對過渡性房屋需求大，但非政府組織要負責興建，形容：「好似叫他們充當建築師」，故希望政府可以承擔更多，政府興建過渡性房屋後，再交由非政府組織營運。她亦希望租約期可以延長，以免居民未上公屋就要搬走。施麗珊又批評現時最低工資只有時薪37.5元，扣除通脹其實只有27元購買力；即使最低工資調升至40元，購買力只得27.4元。

▼過渡性房屋項目「可悅居」▼

