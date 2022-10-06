施政報告2022｜公屋聯會倡重推乙類屋邨　重啟私人參建居屋

行政長官李家超將於10月19日公布任內首份《施政報告》。公屋聯會今日（6日）發表對房屋及土地的政策期望，建議政府訂立恢復「三年上樓」的時間表，同時提議房協重推乙類出租屋邨，使超過房委會公屋入息限額的人士，有多一個住屋選擇。



聯會又建議，政府可試行「房社企」概念，善用發展商的土地興建資助房屋。



公屋聯會今日發表對房屋及土地的政策期望。（王潔恩攝）

公屋聯會建議，房協可重推乙類出租屋邨，為超過房委會出租公屋入息限額的人士有多個選擇。此外，他們又建議青年宿舍項目除了出租外，亦可撥出一半作出售之用。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉解釋，現時房協約有千伙乙類屋邨，惟至今已無新單位。而乙類屋邨的入息限額較高，2人家庭每月家庭入息限額可達3萬元。他建議房協若有條件，可增加乙類屋邨供應，使更多雙職家庭可符合資格。

倡重啟私人參建居屋

公屋聯會主席文裕明建議，政府可試行「房社企」概念，善用發展商持有土地去興建資助房屋，例如參考房協方式，提供地價優惠發展項目，同時可提供不同類型、設計的單位供市民選購。

立法會議員梁文廣解釋，此概念與現行的土地共享不同，土地共享是以私人項目包裝，當中公私營房屋有一定比例。相反，「房社企」則以公營房屋為主導。

倡資助出售房屋訂最細面積

公屋聯會亦期望，政府可為資助出售房屋訂立面積下限，以避免出現納米單位。梁文廣建議，可參考現時私樓賣地條款設限的最細280呎，並推動到資助出售房屋。不過，他明白在公屋「提量」下，現時或未能一刀切實施，故希望可先在新發展區試行，例如北部都會區。

招國偉指，雖然「百貨應百客」，但強調納米單位無助減少住屋需求，因若單位過細，擔心日後家庭必定想分支及遷出，從而產生另一種住屋需求，最終淪為「零和遊戲」。