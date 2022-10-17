杭州亞運｜有線連續七屆奪轉播權　免費台有得睇

受疫情影響延期一年的杭州亞運，將於明年9月23日至10月8日舉行，已連續六度轉播亞運賽事的有線寬頻今（17日)宣布，今屆再次成為香港地區獨家轉播商，將於旗下免費電視及收費電視播映杭州亞運，更包括首次被列為正式項目的電競比賽，盼觀眾可全方位緊貼亞運資訊。



有線寬頻表示，已成為杭州亞運香港地區獨家轉播商。（梁鵬威攝）

有線寬頻副主席兼執行董事曾安業先生表示，將全力投放資源轉播亞運會賽事。他提到，集團一直致力宣揚體育精神，支持國際及本地體壇盛事，今次十分榮幸能奪得「杭州2022年第19屆亞運會」於香港的獨家播映權，當中更包括首次被列為正式亞運項目的電競比賽。

杭州亞運原定於今年9月10日至25日舉辦，受2019冠狀病毒病疫情影響，早前宣佈延期一年於2023年9月23日至10月8日舉行。杭州亞運將舉辦多項賽事，包括：24項競技性比賽、18項球類比賽、9項對抗性比賽及10項水上比賽。

杭州亞運將於明年9月23日至10月8日舉行。（資料圖片/ 新華社）

體育專員楊德強早前稱，市民對政府安排轉播奧運及殘奧賽事反應熱烈，會積極考慮購入大型國際運動會的電視轉播權，相信全港市民明年可一起觀看亞運會賽事，結果政府毋須「出手」，最終續由有線寬頻成功購入獨家轉播權。

有線寬頻通訊有限公司（有線寬頻）（股份代號：1097）欣然宣佈成為「杭州2022年第19屆亞運會」（杭州亞運）之香港地區獨家轉播商，致力聯同本港各界透過旗下多方渠道推廣，讓香港觀眾全方位線上線下互動體驗，務求掀起全城亞運熱潮，並將於旗下免費電視及收費電視播映這項矚目的體壇盛事，全方位直擊各項精彩比賽！

有線寬頻副主席兼執行董事曾安業先生表示，將全力投放資源轉播亞運會賽事。他提到，集團一直致力宣揚體育精神，支持國際及本地體壇盛事；是次十分榮幸能奪得『杭州2022年第19屆亞運會』於香港的獨家播映權，當中更包括首次被列為正式亞運項目的電競比賽。有線一直以專業認真製作轉播大型體育盛事，去年，集團轉播『2020東京奧運』賽事贏盡觀眾口碑，加上香港運動員於比賽場上勇創佳績，掀起城中一片奧運熱潮。憑藉過去逾廿年轉播亞運經驗，集團將再接再勵，秉承專業態度，與觀眾全方位緊貼亞運資訊，直擊各項賽事精彩每一刻，同時為運動員打氣吶喊！」

杭州亞運原定於今年9月10日至25日舉辦，受2019冠狀病毒病疫情影響，早前宣佈延期一年於2023年9月23日至10月8日舉行。本屆亞運會以「心心相融，@未来」為主題口號，意思是心心相融，愛達未來，希望各國人民在亞運會大舞台上用心交融，互相包容，體現亞奧理事會大家庭團結向上、緊密相擁的理想，同時傳遞自信樂觀、不畏挑戰、共迎美好的期許。杭州亞運將舉辦多項賽事，包括：24項競技性比賽、18項球類比賽、9項對抗性比賽及10項水上比賽。有線寬頻團隊必定緊貼及直擊所有香港運動員的賽事，同時向他們發放正能量。希望大家一同團結，支持香港運動員！