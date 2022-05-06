杭州亞運延期｜張家朗稱能適應各種變化　謝影雪望體院別再封閉

杭州亞運落實延期至2023年，對於早前飽受疫情影響的香港運動員而言是好是壞？一眾港將各有想法。



謝影雪與鄧俊文在2018年雅加達亞運奪得羽毛球混雙銀牌，去年東京奧運距獎牌也只差一步，原定今年再戰亞運爭取獎牌，但因內地疫情，最終亞運延至2023年上演。

謝影雪回應《香港01》時稱，消息來得突然：「暫未跟教練商討……我們會先繼續做好自己，因為可能突然又有比賽。」她坦言之前已曾面對過奧運延期一年，一整年的訓練計劃被打亂、延長，難免疲倦，「心情未免有點麻木了」。

鄧俊文（左）與謝影雪（右）在2018年亞運會奪得混雙銀牌。（資料圖片／高詩琦攝）

「鄧謝配」早前在亞洲錦標賽爆冷首圈出局，謝影雪坦言是受香港疫情之下，香港體育學院要封院而影響發揮，「因為家中情況，我不像其他年輕運動員般可長期留在體院，所以真的希望不要再封院，雖然能在康文署場地訓練，但始終無法配合到高強度的訓練計劃」。長期受膝傷困擾的她，表示會把握亞運延期的時間養好傷患，「未來會先養好身子、再增加訓練強度，由於教練也不建議（膝部）做手術，要靠自己健身、治療去減輕痛楚」。

男花劍手張家朗認為經過長久的疫情，已能適應各種變化。（資料圖片／李澤彤攝）

至於去年在奧運奪得男子花劍金牌的張家朗，亦坦言外在因素是運動員無法控制：「之前已有比賽延期或更改比賽地點的經驗，適應到各種變化……最重要做好本份，繼續專心訓練，時刻準備好自己。」

蔡俊彥指亞運延期一年會有更充足時間備戰。（資料圖片／李澤彤攝）

同是奧運花劍代表的蔡俊彥則道：「只能先專心打好亞洲錦標賽及世界錦標賽，延期或會對備戰有好處，有更多時間準備，而且今年比賽時間不太穩定、較倉促，下年除着疫情緩和，相信計劃會更清晰。」至於游泳代表歐鎧淳同樣指，亞運延期不是運動員所能控制的事，目前正在澳洲訓練的她表示，只想突破自己，在100米背泳游入59秒。