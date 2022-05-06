杭州亞運延期｜霍啟剛：望運動員做好準備　政府別再一刀切封場

杭州亞運正式延期至明年，港協暨奧委會副會長霍啟剛認為，延期可予運動員更充足時間準備，同時寄望政府別再「一刀切」封場。



在亞奧理事會宣布原定今年9月10至25日舉行的杭州亞運延期後，霍啟剛在社交媒體發文，指亞奧理事會已通過亞運延期一年至2023年舉行。

亞奧理事會宣布杭州亞運延期。（新華社）

霍啟剛認為，考慮到香港早前受疫情影響，延期不全是壞事：「香港受第五波疫情影響，場地由1月7號起關閉，雖然全職精英運動員可以喺封閉式管理嘅體育學院入面繼續訓練，但係唔少運動員都非常依賴坊間嘅體育處所同場地訓練，所以過去幾個月唔少運動員嘅訓練可以話近乎停頓。」

霍啟剛在社交媒體回應亞運延期。（資料圖片／龔嘉盛攝）

他續指，上月場地陸續重開，運動員積極重拾狀態：「今次延期決定打亂咗運動員同教練嘅部署，但係亦俾到更充裕嘅時間我哋運動員去做好準備。」他寄語運動員「充份利用延期嘅一年時間做好準備」，同時也呼籲政府顧及運動員備戰：「希望政府無論任何情況，都唔好再『一刀切』關閉場地，影響真係非常深遠。」