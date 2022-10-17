女水警殉職後涉作煽動言論　前男警否認控罪　爭議手機不當被檢走

水警女總督察林婉儀於去年9月在反走私行動中墮海殉職，時任男警涉在Facebook發布引起憎恨或離叛言論，被控作出具煽動意圖的作為罪。案件今（17日）在西九龍法院開審，惟辯方先就警方檢取被告的手機有爭議，並指被告當時被指違反警隊紀律，上級引警隊條例，要求被告交出手提電話密碼，被告終在不情願下交出密碼，辯方爭議被檢取的手機是否能列作呈堂證物。



被告崔駿民（26歲），被控於2021年9月25日至2021年9月28日期間在香港，作出一項或多項具煽動意圖的行為，即在 Facebook 發布公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

辯方指被告是在不自願的情況下提供涉案兩部手提電話密碼，警方繼而從其中檢取了一系列證物，辯方因而反對以上證物呈堂。辯方庭上讀出反對理由指，被告案發時為馬鞍山的軍裝警員。他於2021年9月28日巡邏完畢後返回馬鞍山警署後，3名警察便指被告違反警察紀律，需要接受調查，並取走其一部手機。

之後，一名偵緝警長命令被告交出手機密碼，自言是被告的上級，被告要服從其指令，否則將違反另一條紀律。被告終在不情願下交出該手機密碼，並指其所有手機均使用同一組密碼。翌日，被告被即時停職。辯方指在整過調查過程中，警方未有對被告施行警誡，亦未有向被告解釋他可保持緘默。

案件編號：WKCC4617/2021