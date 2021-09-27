水警林婉儀墮海殉職　林鄭表悲痛：為其家人提供一切所需支援

日前執勤期間墮海失蹤的水警高級督察林婉儀，遺體今早（27日）被發現於大澳二澳海面飄浮，警方接報到場撈起遺體。正在內地的行政長官林鄭月娥發聲明，對林婉儀執行職務期間墮海殉職表示悲痛，並對她的家人致以最深切的慰問，「我和市民都感到痛心和難過。公務員事務局及警務處會為其家人提供一切所需支援。」



林鄭月娥（梁鵬威 攝）

李家超：深表哀痛

林鄭月娥表示，事故中3名警員亦墮海受傷，須送院治理，對他們表示慰問，祝願他們早日康復。她指警隊站在維持治安最前線，一直盡忠職守，保障市民生命財產安全，面對危險亦無畏無懼，令人敬佩，對林婉儀在執行職務時不幸殉職，她和市民都感到痛心和難過，公務員事務局及警務處會為其家人提供一切所需支援。

政務司司長李家超對水警總區高級督察林婉儀在執勤時殉職，深表哀痛，向她的家人致以深切慰問。他表示，政府會盡力為他們提供支援，以協助他們渡過這悲痛時刻，亦希望三位在事故中受傷的警務人員早日康復。

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鄧炳強：致以最深切的慰問

保安局局長鄧炳強對林婉儀殉職深感悲痛，並向她的家人致以最深切的慰問，「我對於高級督察林婉儀在執行職務期間不幸殉職感到非常難過和痛心，保安局及警務處會全力向她的家人提供所需的支援和協助。」

公務員事務局局長聶德權代表公務員隊伍，向林婉儀家屬致以最深切慰問，公務員事務局已與警務處聯絡，將盡力協助她的家人渡過這悲哀及艱難的時刻。

警務處處長蕭澤頤對林婉儀於9月25日上午執行職務期間喪生深表哀痛，並對死者家屬致以最深切的慰問，指警察福利服務課會盡一切努力為林婉儀的家人提供所需的協助。部門亦對另外3名受傷同事表示慰問，希望他們早日康復。

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