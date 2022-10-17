新增5361宗確診　周日逾萬人回港　輸入個案破400宗　確診率3.85%

新增確診連續五日突破5,000宗大關，衞生署今日（17日）公布新增5,361宗確診，輸入個案佔407宗，首次突破400宗，但昨（16日，星期日）機場入境人數達10,560人，確診比率僅佔3.85%，對比之前少0.13百分點。本港累計55宗XBB亞系個案、4宗BA.2.75.2、1宗BA.4.6及5宗BQ.1.1亞系個案，按日維持不變。



昨日再多252名患者入院，佔整體1,760名留院病人的14.3%，與前一日相若；危殆病人及嚴重病人各增6名，佔留院人數約0.7%，正接受深切治療增至11人。另外，今日再多5名患者離世，7日平均死亡率為0.137%，維持在低水平。



學校方面，今日有1,542名學生及教職員呈報陽性，涉738間學校，另有16間學校的個別班級需要停課7日。而院舍方面則有9間院舍有確診個案，18名院友中招，95名院友被列為密切接觸者。



衞生署今日公布新增5,361宗確診個案，當中本地個案佔4,954宗。而輸入個案為407宗，佔整體個案7.59%。新增輸入個案當中，272宗涉及機場檢測樣本、78宗涉及第1至3日樣本，餘下57宗涉及第4至7日樣本。

此外，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中累計分別發現55宗、4宗、1宗及5宗的XBB、BA.2.75.2、BA.4.6及BQ.1.1亞系個案。

另外，BA.4／BA.5變種病毒株個案方面，衞生署公共衞生化驗服務處於10月8日至10月14日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.9%及93%。

學校方面，分別有1,329名學生及213名教職員呈報新增陽性個案，涉738間學校，另有16間學校的18個班級需要停課7日。

新增多於一個班別需要停課的學校 ：



1、香港鄧鏡波書院

2、靈糧堂怡文中學

而院舍方面則有6間安老院舍及3間殘疾院舍有確診個案，18名院友中招，共95名院友被列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：



1、輝濤護老院屯門分院（新界屯門4B區青菱徑6號富麗大廈一樓）

2、嗇色園主辦可誠護理安老院（新界沙田廣源邨廣楊樓地下及一樓）

3、嘉濤耆樂苑（新界屯門井財街7號力生大廈地下8-12號舖及1字樓）

4、善頤（大華）護老院 （九龍太子道西90、92及94號大華大廈1字樓至4字樓及地下F舖部分）

5、松齡（德豐）護老中心（九龍荔枝角道85至91號德豐大廈地下89及91號舖、1字樓、2字樓及3字樓部分）

6、頤養軒（新界葵涌青山公路432號偉賢樓地下A1舖、1字樓A至E室及2字樓A至E室）

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、浸信會愛羣社會服務處樂羣樓宿舍（香港灣仔愛群道36號4至5字樓）

2、康恩園(I)（新界屯門震寰路82號地下（部份0樓），3樓至6樓及9樓（部份）至11樓）

3、柏齡護理院（新界葵涌和宜合道50至56號葵涌花園1字樓至3字樓）

醫院管理局公布截至今日凌晨零時，有共有1,760名確診病人留醫治療，當中有252名新增確診病人，佔約13.7%。計算近7日每日平均新入院病人為224人。

目前留院的危殆及嚴重病人分別有22名及29名，危殆病人較昨日增2人，而嚴重病人則減少4人，當中11名危殆病人正接受深切治療。新增危重病人佔新入院病人4.8%。

死亡個案方面，截至今日凌晨零時零分，新呈報5宗感染新冠病毒病人離世個案。死者涉4男1女，年齡介乎63至96歲。當中2人來自院舍。打針方面，3人已打3針，2人已打2針。

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