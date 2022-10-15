疫情｜美國BQ.1及BQ.1.1新冠肺炎個案快速增加

撰文：房伊媚
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美媒10月14日稱，美國的新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）亞型BQ.1及BQ.1.1確診個案增加。

《華爾街日報》10月14日稱，根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的估計，Omicron亞型BA.5仍是美國的主流病毒株，BA.5個案佔最近錄得確診個案的約68%。

在BA.5仍是美國主流病毒株的情況下，與BA.5有關的Omicron亞型BQ.1和BQ.1.1正在國內傳播，這兩種病毒株的確診個案增加。

報道指，CDC於10月14日公布的估計數據顯示，截至10月中，美國的BQ.1和BQ.1.1確診個案共佔所有確診個案的11.4%。

貝絲・伊斯雷爾女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）病毒學和疫苗研究中心主管Dan Barouch表示，BQ.1和BQ.1.1的確診個案快速增加，顯示與BA.5相比，它們的傳染力可能已增強，或免疫逃逸能力已增強。

加拿大古爾弗大學（University of Guelph）綜合生物學系教授格雷戈里（T. Ryan Gregory）說，暫未知BQ.1和BQ.1.1是否會在美國或其他地方成為主流病毒株，最終有可能是多種變異病毒株一起取代BA.5，而不是由一種新變異病毒株單獨成為新的主流病毒株。

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