疫情｜港首現BA.4.6及BQ.1.1變異病毒　單日增7死　最年輕僅19歲

疫情反覆，確診數字連續兩日突破5000大關，本港今（14日）新增5106宗確診個案，雖確診數字較昨日回落9%，但仍維持於5000水平。輸入個案方面錄得336宗個案，佔整體個案6.5%。另外，今新增7人死亡，七日平均死亡率上升至0.169%，至今本港累計死亡個案共有10,261宗。



再有新變種病毒株襲港，衞生署再發現有6宗變異病毒株個案，當中包括首次出現的BA.4.6及BQ.1.1亞系個案，各有一宗，另新增3宗XBB個案，累計32宗，以及一宗BA.2.75.2個案。新增6宗個案，年齡都較為年輕，當中只2人有病徵。



就BQ.1.1亞系個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早分析，在多個變種病毒株中，應最要留意BQ.1.1，因最新研究指該病毒包攬5個關鍵變異位，增長速度較BA.5快三成，遠較其餘病毒多，「不過到最後邊些病毒會跑出橫掃全球，現階段難以預測。」



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本港確診數字反覆，本港今新增5,106宗確診個案，與昨日一樣維持在5,000宗水平。當中本地個案佔5,106宗，其餘則為輸入個案，佔個案的6.5%。新增336宗檢測陽性輸入個案當中，184宗為機場檢測樣本陽性、94宗為第1至3日樣本陽性、58宗為第4至7日樣本陽性。

由於昨日由機埸入境的旅客達6515人，故確診比率為5.16%，較推行「0+3」前的3.1%上升近2%，而七日平均確診人數達355人，確診率為4.89%，再度貼近5%的關口。

近日有多種新變異病毒株襲港，衞生署公共衞生化驗服務處於10月5日至10月11日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約1%及93.7%。

截至今日零時零分，衞生署就每個輸入個案做分析，發現多6宗變異病毒株，分別為3宗XBB、1宗BA.2.75.2、1宗BA.4.6及1宗BQ.1.1亞系個案。新增6宗個案，涉及5男1女，年齡介乎29至53歲，分別由新加坡、印度、加拿大、阿拉伯聯合酋長國和越南抵港，抵港日期由九月二十五日至九月三十日。當中2人有病徵、2人為無症狀感染，餘下2人狀況待定。

BQ.1.1亞系有五個變異位 何栢良稱最要留意：增長速度較BA.5快三成

就BQ.1.1亞系個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早分析，在多個變種病毒株中，應最要留意BQ.1.1，因最新研究指該病毒包攬5個關鍵變異位，增長速度較BA.5快三成，遠較其餘病毒多，「不過到最後邊些病毒會跑出橫掃全球，現階段難以預測。」

截至今日凌晨零時，有共有1,615名確診病人留醫治療，當中有240名新增確診病人，佔約14.9%，計算近7日每日平均新入院病人為210人。目前留院的危殆及嚴重病人分別有20名及29名，當中5名危殆病人正接受深切治療。新增危重病人佔新入院病人維持在4.6%。

7名離世病人最年輕19歲 醫管局：死於自身疾病

死亡個案方面，截至今日凌晨零時零分，新呈報7宗感染新冠病毒病人離世個案，涉及6男1女，年齡介乎19至91歲。醫管局發言人補充，19歲的男子是死於自身疾病。打針方面，4人已打3針，2人已打2針、1人沒有疫苗紀錄。七日平均死亡人數為8.4人，平均死亡率為0.169%，有輕微上升，累計死亡人數為10 261宗。

學校呈報633宗 院舍呈報13宗

學校呈報方面，今日有633宗，涉及457間學校，當中包括527名學生及106名教職員。五間學校有個別班級需要停課，分別涉及2間特殊學校、1間中學、1間小學及1間幼稚園／幼兒中心。

院舍方面，今日有6間院舍有呈報個案，分別有13人確診，100名院友要檢疫。當中包括新橋護老院有限公司，院舍內有7名長者染疫，共76名院友因而要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1. 基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院 (新界將軍澳景林邨景棉樓地下及1字樓)

2.新橋護老院有限公司 (九龍牛頭角道3號得寶花園1字樓1-17號舖)



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1. 温馨復康中心(坑頭分院) (新界上水坑頭丈量約份第94約地段第382號B、C及D分段)

2. 香港紅十字會順利宿舍 (九龍觀塘順利邨利明樓地下18-31及32A室)

3. 喜悅居（復康宿舍）(洪水橋分院) (新界元朗洪水橋丈量約份第124約地段第317號C分段)

4. 綠園復康中心 (新界葵涌大隴街35號銀行大厦2字樓)



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