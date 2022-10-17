強檢大廈︱50幢因有患者居住入榜　涉帝堡城、峻瀅II、雅典居等

醫務衞生局晚上（17日）發出最新一份強制檢測公告，共50幢大廈上榜，全部都是因有較多居民確診而被納入公告，當中沙田區及東區均有6幢大廈上榜並例榜首，而葵青區及觀塘區亦同有5幢大廈上榜。



今日的名單中亦有豪宅上榜，包括將軍澳峻瀅II第2座、馬鞍山雅典居6座、沙田帝堡城2座、小欖帝濤灣海琴軒10座、九龍城君柏3座。



▼10月17日強制檢測大廈▼



+ 3

太古城東海閣、燕宮閣同上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有50幢大廈被納入強制檢測公告。當中沙田區及東區均有6幢大廈上榜並例榜首，沙田區的上榜大廈為大圍景田苑冰心閣、大圍嘉田苑嘉祺閣、沙田帝堡城2座、馬鞍山恆健街8號錦暉苑、馬鞍山富安花園17座及馬鞍山雅典居6座。

東區的上榜的6棟大廈則為柴灣新翠花園2座、柴灣興民邨民富樓、鰂魚涌太古城東海閣 、鰂魚涌太古城燕宮閣、鰂魚涌惠安苑E座及鰂魚涌鰂魚涌街123號太隆樓。

將軍澳4幢私樓上榜 涉日出康城領都1座等

另外，葵青區及觀塘區亦同有5幢大廈上榜。葵青區的上榜大廈為青衣青泰苑寶泰閣、青衣青華苑華豐閣、青衣美景花園9座、葵涌怡峰苑豪峰閣及葵涌葵馥苑安葵閣。

觀塘區的上榜大廈則為觀塘樂意園2座、觀塘順利紀律部隊宿舍7座 、觀塘安泰邨明泰樓、藍田滙景花園9座及藍田滙景花園8座。

將軍澳有四幢私樓上榜，涉新都城1期3座、慧安園4座、峻瀅II第2座、日出康城領都1座(左翼及右翼)。

強檢名單當其他上榜大廈尚有小欖帝濤灣海琴軒10座、九龍城君柏3座、藍田滙景花園8座及9座等。

政府明日（18日）會於柴灣興民邨及薄扶林華富（一）邨重開臨時流動採樣站。另外，位於樂富橫頭磡邨、深井海韻花園及麗都花園的臨時流動採樣站明日會繼續運作，位於青衣長宏邨的臨時流動採樣站則會延長服務日期至周三（19日）。

▼10月16日 確診大廈名單▼



+ 200

MAY TOWER、寶翠園等近9000幢有居民確診

確診大廈方面，共8,974幢大廈上榜，其中2,883幢為新上榜大廈。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括63 Pokfulam 2座、MAY TOWER II、寶翠園2、3座、帝后華庭1、3座等，另外亦有不少酒店上榜，包括四季匯、香港JW萬豪酒店等。

10月17日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳日出康城領都1座(左翼及右翼)



將軍澳峻瀅II第2座



將軍澳新都城1期3座



將軍澳慧安園4座



將軍澳寶明苑寶柏閣



大圍景田苑冰心閣



大圍嘉田苑嘉祺閣



沙田帝堡城2座



馬鞍山恆健街8號錦暉苑



馬鞍山富安花園17座



馬鞍山雅典居6座



上水彩園邨彩華樓



上水彩蒲苑彩碧閣



天水圍嘉湖山莊景湖居3座



小欖帝濤灣海琴軒10座



屯門屯門湖康警察宿舍2座



屯門新圍苑新凱閣



屯門新圍苑新順閣



屯門翠寧花園3座



青衣青泰苑寶泰閣



青衣青華苑華豐閣



青衣美景花園9座



荃灣海濱花園海明閣



葵涌怡峰苑豪峰閣



葵涌葵馥苑安葵閣



長沙灣宇晴軒6座



深水埗怡閣苑怡建閣



旺角彌敦道760號東海大廈



紅磡碧麗花園1座



九龍城君柏3座



新蒲崗采頤花園1座



慈雲山慈安苑安欣閣



牛池灣瓊山苑瓊琚閣



觀塘安泰邨明泰樓



觀塘順利紀律部隊宿舍7座



觀塘樂意園2座



藍田滙景花園8座



藍田滙景花園9座



柴灣新翠花園2座



柴灣興民邨民富樓



鰂魚涌太古城東海閣



鰂魚涌太古城燕宮閣



鰂魚涌惠安苑E座



鰂魚涌鰂魚涌街123號太隆樓



北角城市花園4座



北角銀幕街1號海景軒



薄扶林華富一邨華樂樓



香港仔福群大樓B座



鴨脷洲海怡半島豐景閣



鴨脷洲漁安苑彩安閣

